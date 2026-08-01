El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) anticipa un aumento en la actividad de lluvia desde el sábado con la llegada de una onda tropical débil, mientras que el domingo continuarán los aguaceros principalmente en el interior, oeste y noroeste de la isla.

Además, persistirá el riesgo de calor extremo con índices que podrían superar los 100 grados Fahrenheit.

El patrón del tiempo en Puerto Rico cambiará durante este fin de semana debido al aumento en la humedad asociado a una onda tropical débil que comenzará a acercarse a la región desde el sábado, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

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Según el pronóstico, una perturbación atmosférica continúa desplazándose hacia el oeste mientras mantiene niveles elevados de humedad sobre la Isla. Los valores de agua precipitable (PWAT, por sus siglas en inglés) aumentarán hasta niveles normales altos y sobre lo normal para esta época del año, alcanzando cerca de 1.9 a 2 pulgadas durante el sábado.

Meteorología explicó que esta combinación de humedad disponible, temperaturas más favorables en niveles altos de la atmósfera y efectos locales como el calentamiento diurno, las brisas marinas y la topografía de la Isla favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas.

Sábado: más humedad y aguaceros en la tarde

Para el sábado, se espera que la humedad asociada a la onda tropical comience a llegar desde la mañana, acompañada de vientos más leves del sureste.

El Servicio Nacional de Meteorología anticipa que los sectores más propensos a experimentar lluvia serán las áreas del este, interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, donde podrían desarrollarse aguaceros de moderados a fuertes y tronadas aisladas durante la tarde.

También permanece un riesgo elevado de inundaciones, especialmente en zonas donde ocurran lluvias persistentes o donde los terrenos ya estén saturados.

El desarrollo exacto de la lluvia dependerá de la cantidad de nubosidad alta que se forme durante el día, indicó la agencia meteorológica.

Domingo: continúan los aguaceros y las tronadas

Para el domingo, la humedad permanecerá sobre la región mientras un sistema de baja presión en niveles altos continúa ubicado al oeste de Puerto Rico.

El patrón favorecerá nuevamente la formación de aguaceros y tronadas durante la tarde, principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de la isla. También existe la posibilidad de lluvia adicional en áreas cercanas a El Yunque debido al flujo de humedad desde el este-sureste.

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El Servicio Nacional de Meteorología mantiene un riesgo de inundaciones para varios sectores, especialmente donde se concentren las lluvias más fuertes.

Polvo del Sahara disminuirá, pero regresará la próxima semana

Las concentraciones moderadas de polvo del Sahara que estuvieron afectando la región comenzaron a alejarse hacia el oeste durante la madrugada. Se espera que predominen concentraciones bajas durante la mayor parte del corto plazo.

Sin embargo, el polvo sahariano podría regresar desde el este a partir del domingo en la noche y continuar durante los próximos días.

Continúa el calor extremo

A pesar del aumento en la actividad de lluvia, las altas temperaturas continuarán siendo una preocupación.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que los índices de calor podrían alcanzar y superar los 100 grados Fahrenheit durante las horas de la mañana y la tarde, especialmente en áreas urbanas y de baja elevación.

Algunos sectores podrían experimentar alivio temporero con el paso de aguaceros, pero la combinación de humedad elevada y vientos del este-sureste mantendrá condiciones calurosas durante el fin de semana.