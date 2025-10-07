Lloverá otra vez.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) pronosticó que este martes se esperan fuertes aguaceros y tronadas en diferentes partes de la Isla.

Esto, según explicó la agencia, se debe a la presencia de una onda tropical en la región que pudiera causar inundaciones.

El SNM adviertió que esta actividad de lluvias podría intensificarse en horas de la tarde, especialmente en áreas del interior, norte y oeste de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes.

Se espera la presencia de rayos frecuentes, y no se descartan inundaciones urbanas o repentinas en zonas vulnerables.

Relacionadas Una depresión tropical o tormenta pudiera formarse en las próximas horas en el Atlántico

“Mantente alerta y prepárate para resguartarde si se desarrollan tormentas eléctricas”, exhortó el SNM.

La combinación de humedad tropical, efectos locales y una vaguada en altura al suroeste de la región aumentan el potencial de una tarde activa en términos de tiempo severo.