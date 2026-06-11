El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) advirtió este jueves que una onda tropical provocará un aumento en la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas sobre Puerto Rico.

La agencia indicó que la probabilidad de aguaceros es alta debido a que la onda tendrá interacción con una vaguada en la zona.

Mapa del pronóstico de lluvia. ( Captura )

“Se anticipan períodos de lluvia intensa y tormentas eléctricas, especialmente durante las horas de la tarde. Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en el interior y en las regiones norte, norte-central y noroeste de Puerto Rico, donde permanece elevado el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. También son posibles inundaciones repentinas aisladas en áreas más vulnerables y propensas a inundarse”, señaló el SNM en su pronóstico publicado en la página cibernética.

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Asimismo recomendó a la ciudadanía buscar refugio en interiores si escucha truenos.

Por otro lado, el SNM resaltó que una masa de aire más seca, que llegará detrás de la onda tropical, provocará un aumento moderado en la concentración de partículas de polvo del Sahara suspendidas en la atmósfera, lo que dará paso a cielos algo brumosos desde temprano el viernes y durante el fin de semana.

Destacó que aunque la humedad disminuirá gradualmente, parchos de humedad arrastrados por los vientos alisios continuarán generando aguaceros pasajeros en las zonas expuestas al viento durante las horas de la mañana, seguidos por actividad aislada de lluvia y tormentas en el interior y oeste de Puerto Rico durante la tarde.

Para el sábado se espera el regreso de un patrón más típico de vientos alisios en la región. Con cielos más despejados y temperaturas por encima de lo normal. Los índices de calor volverán a aumentar, particularmente en las zonas costeras y urbanas.

Debido a estas condiciones, podrían emitirse advertencias por calor desde el viernes y durante el fin de semana.