La onda tropical localizada al este de las Antillas Menores perdió organización en las últimas 24 horas, lo que reduce las posibilidades de que se convierta en una depresión tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami esta madrugada.

De acuerdo con el informe, los vientos asociados al sistema disminuyeron y se espera que se mueva hacia una zona con condiciones menos favorables para su desarrollo.

Imagen de satélite de la onda tropical que pasará al sur de Puerto Rico. ( NOAA )

“Aunque el sistema se debilita, ráfagas de viento son posibles sobre las Islas de Barlovento durante la mañana de hoy”, indicó la agencia.

La probabilidad de desarrollo ciclónico se redujo a apenas un 10% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

La tormenta tropical Fernand sigue su rumbo hacia el norte sin representar amenaza para tierra. ( NHC/NOAA )

Al momento, el Centro Nacional de Huracanes no monitorea otra onda tropical en el Atlántico. Mientras, la tormenta tropical Fernand sigue su rumbo hacia el norte sin representar amenaza para tierra.

La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre de cada año.