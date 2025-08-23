La tormenta tropical Fernand se formó esta tarde en el océano Atlántico, al norte de Puerto Rico.

Según el boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), a las 5:00 p.m. el sistema se encontraba a unas 405 millas al sur sureste de Bermuda. No se precisó la distancia con relación a la Isla. Se mueve a 15 millas por hora y tiene vientos de 40 millas.

Hasta el momento, la tormenta no amenaza a ningún territorio.

“Se anticipa un movimiento hacia el norte noreste con una velocidad de traslación gradualmente creciente durante los próximos días, seguido por un giro hacia el noreste. Según la trayectoria pronosticada, Fernand debería moverse muy al este de Bermudas y cruzar las aguas abiertas del Atlántico Norte subtropical”, dijo el NHC en su informe.

Añade que “Fernand podría estar cerca de la fuerza de huracán el lunes. Se espera que el debilitamiento comience el martes”.

El NHC también vigila otro sistema que se encamina a la zona del Caribe con bajo potencial de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.