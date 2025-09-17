Una onda tropical que se moverá sobre Puerto Rico este miércoles provocará aguaceros generalizados y posibles tormentas eléctricas en distintas partes de la isla.

Según el informe diario del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), se espera que las lluvias afecten gran parte del territorio y aumenten el riesgo de inundaciones, especialmente en las zonas norte, este y central de Puerto Rico.

“También se pueden anticipar ráfagas de viento y deslizamientos de tierra”, advierte el informe.

[SEP 17] Tropical wave | Onda tropical



⛈️Showers and thunderstorms

💧🟠Elevated flood risk

🍃 Gusty periods and landslides possible



⛈️ Aguaceros y tormentas eléctricas

💧🟠 Riesgo elevado de inundaciones

🍃 Ráfagas de viento y posibles deslizamientos de tierra#prwx #usviwx pic.twitter.com/IKCdrDjat0 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 17, 2025

La agencia meteorológica recomienda monitorear el sistema y a los conductores a no transitar por vías inundadas ni cruzar puentes con ríos crecidos.