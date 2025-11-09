Una onda tropical se acercará a Puerto Rico hoy, domingo, provocando lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones en distintas partes de la Isla.

Según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, se podrían registrar lluvias excesivas capaces de causar inundaciones urbanas y desbordamiento de riachuelos, especialmente en el este de Puerto Rico y en las islas municipio de Vieques y Culebra.

“En otros lugares se anticipa acumulación de agua en las carreteras y en áreas con drenaje deficiente”, dijo el SNM.

Además, se anticipan tormentas eléctricas aisladas, particularmente sobre el este de Puerto Rico, Vieques y Culebra durante todo el día, y en el noroeste de la Isla en horas de la tarde.

“Manténgase alerta y prepárese para buscar refugio si se desarrollan tormentas”, exhortó el la agencia en su informe.

⛈️A wave will approach the islands today. Additional details can be found below.



⛈️Una onda se acercará a las islas en el día de hoy. Detalles adiciones los puede conseguir en las imagenes de abajo.



También se pronostican condiciones ventosas, con vientos sostenidos entre 18 y 22 nudos (21 a 25 millas por hora), especialmente en las zonas costeras y áreas marítimas. El SNM advirtió que podrían ocurrir corrientes marinas amenazantes a la vida, particularmente en áreas con olas rompientes. “Las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución”, añadió la agencia, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los informes del tiempo