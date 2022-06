Una alternativa diferente que busca promover el talento y el interés de jóvenes viequenses por las bellas artes y la educación ambiental, se abre paso de forma silente desde el sector Villa Borinquen de esa municipalidad, donde cada tarde de lunes a jueves se congregan decenas de participantes para ser parte del oasis de talleres que ofrece el proyecto Somos.

La iniciativa integra varios “clubes” que agrupan niños y jóvenes en las disciplinas de baile, teatro, pintura y dibujo, además de impactar áreas relacionadas a la concienciación ambiental. “Cuando llegué a Vieques fue un ‘shock’ cultural para mí porque era una organización más; pero fueron los mismos estudiantes y la receptividad para sentarme a escuchar y tratar de ver las cosas desde el punto de vista de ellos, fue lo que me impulsó a este proyecto. Inicialmente tuve seis clubs activos y, con la pandemia, empecé a hacer videos educativos”, dijo Leticia González Rivera, encargada de la iniciativa y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Our Big Fat Caribbean Rescue, establecida en la Isla Nena para promover la protección, cuidado y adopción de animales.

Ese sentimiento que observó Leticia a su llegada a Vieques, la impulsó a rescatar a los jóvenes del ocio y la rutina para enmarcarlos en un ambiente sano, seguro y completamente motivacional.

“Así nació Somos y sus clubs. Somos Baile, Somos Teatro; Somos son iniciativas comunitarias extracurriculares que busca a jóvenes para darles talleres en un ambiente sano para que exploren diferentes áreas del arte y de la educación ambiental. Ya tenemos un huerto creciendo”, dijo González Rivera.

Convencidos de que son estos jóvenes los que moldearán el futuro de Vieques y, confiados en que la base del esfuerzo filantrópico que realizan a través de las experiencias educativas extracurriculares, servirá para el desarrollo de un ser humano integral, es que el proyecto se ofrece gratuitamente.

Con esa convicción esta emprendedora mujer espera cada día el timbre de las tres de la tarde en las escuelas de la zona y se prepara para atender a los estudiantes en actividades de aprendizaje que promuevan la diversidad de temas y el compartir entre pares. “Todo tipo de arte, baile, de pintar dibujos; los martes fomento la conciencia ambiental con siembra y los miércoles hacemos teatro. Todo depende de lo que el estudiante me sugiera. A la hora de la verdad, son los jóvenes a los que debemos escuchar; dónde está su motivación, qué les inspira”, mencionó la mujer.

Con los participantes más grandes, ha dado vida al teatro en Vieques convirtiéndose en una voz que clama por la justicia social y cuyo mensaje se extiende a actividades comunitarias, sociales y hasta en las reuniones de la plaza de recreo.

“Los mismos jóvenes escriben obras, por ejemplo, el tema del bullying. Ellos me dicen: ‘Vamos a presentar la realidad. Lo que presentan otros no es lo que vivimos, no es real. Queremos expresar lo que vivimos, lo que realmente pasa con el tema’. Los libretos los escriben los mismos muchachos. Vamos por las escuelas y las presentan hasta en la plaza pública”, dijo orgullosa.

La encargada del proyecto extracurricular Somos aseguró que intenta que esta iniciativa alcance a más jóvenes viequenses por lo que ha entrelazado esfuerzos con otras organizaciones que tienen la misma visión en beneficio de la juventud.

“Yo me afilio con otras; por ejemplo, en la Colmena los martes. Los lunes, los que quieran venir enfocamos el arte en educación humanitaria; los martes, nuestro enfoque es el medio ambiente y la agricultura ya que comenzamos a hacer nuestro huerto casero. Otros días -con los más grandecitos- dirigimos el esfuerzo hacia el autoempleo con talleres de velas y otros; el punto es que ellos puedan ver que no necesariamente tienes que ser doctor o doctora, maestro o maestra, sino que te definas para que hagas aquello que te haga feliz. Cuando te sientas feliz, lo demás se endereza”, dijo la entusiasta instructora.

La sede de reunión del grupo es en la sencilla casa que alberga a la organización Our Big Fat Caribbean Rescue. Allí en el lugar rodeado de jaulas, alimentos para perros o gatos y materiales de oficina, González Rivera ha destinado un rincón para Somos. Ese rincón está lleno de dibujos, carteles y recortes que hacen los mismos participantes.

“Como maestra de literatura en idioma inglés (puedo decir que) la literatura te cambia, te lleva a empatizar con el mundo y otras culturas. En mi desarrollo como maestra he visto el potencial que tienen los jóvenes y cómo los hemos echado a un lado. ¿Cómo podemos empatizar si no le damos el espacio para tener una voz para diferir y tener ese espacio para conversar sin diferir, sin juzgar”, enfatizó la líder.