La Asociación de Hospitales de Puerto Rico manifestó hoy en vista pública ante de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes su oposición al proyecto 2144 que busca enmendar el artículo 1 de la Ley 27 de 2005 y aumentar el salario a los enfermeros del sector privado del país.

En la vista presidida por el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, la licenciada Mari Carmen Muntaner, representante de la Asociación de Hospitales, indicó que no pueden apoyar el proyecto hasta que se inicie un estudio del impacto financiero a las instituciones hospitalarias.

“No podemos apoyar el mismo debido a que carece de una evaluación y análisis que sostenga una justificación válida para sostener su intención. La medida resulta en una imposición extremadamente onerosa sin tomar en consideración la situación económica provocada por los recientes desastres naturales que mantiene las facilidades hospitalarias en un proceso de recuperación”, despuso la representante de la organización que agrupa la mayoría de los hospitales en Puerto Rico tanto públicos como privados.

PUBLICIDAD

Con la medida se enmendaría el artículo 1 de la Ley 27 de 2005 que establece el salario mínimo a ser devengado por un enfermero o enfermera en el sector privado y añadir nuevas categorías en la práctica de la enfermería en conformidad con la disposiciones de la Ley 254 de 2015, Ley para Regular la práctica de la Enfermería en Puerto Rico. El proyecto dispone que el salario mínimo a ser devengado por un enfermero en el sector privado a partir del 2021 es de $2,000 un enfermero práctico, $2,500 el asociado, $3,000 el generalista; $4,000 el enfermero de práctica avanzada y $5,000 el doctor en práctica de enfermería (DEP o DNP, por sus siglas en inglés).

Muntaner, planteó ante la Comisión que “aún cuando la legislatura pudiera actuar en su contra como señala la exposición de motivos del proyecto, no estamos de acuerdo que lo haga por los efectos adversos que tendrá dicha acción en la operación de los Hospitales de Puerto Rico, lo que pordría ocasionar que algunos pudieran cerrar sus servicios en detriment de la salud de nuestro pueblo”.

“Aun cuando no estamos de acuerdo con la medida, entendemos que debe evaluarse la medida desde el punto de vista fiscal y de desarrollo económico”, añadió.

Recomendó que evalúen las variables económicas, las condiciones económicas de la industria, el gobierno y los municipios, para que se “evite un impacto negativo a las facilidades hospitalarias que todavía se encuentran en plan de recuperación”.

De igual manera, solicitó que se trabajen medidas simultáneas que ayuden a reducir los costos de operación de las facilidades hospitalarias. Aseguró que el proyecto conllevaría un impacto económico a la industria hospitalaria de más de $142 millones y da alternativas de fuentes de repago que viabilicen el aumento salarial.

PUBLICIDAD

“Se deben tomar las medidas necesarias para lograr que estos aumento ssalariales no tengan repercusiones negativas en las operaciones de los hopitales provocando cierres, recortes de personal o recortes en servicios que perjudiquen a los pacientes y al pueblo de Puerto Rico en general”, sostuvo.

Enfermeros no ven aumento desde 2005

Mientras, la doctora Ana Cristina García del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, fue enfática en la necesidad de una mayor remuneración a los profesionales de enfermería, que se mejoren las condiciones de trabajo y así evitar el éxodo.

“Nosotros tenemos siempre que lograr legislar, porque nunca hay una iniciativa de los hospitales de poder otorgar los salarios a las enfermeras y darle incentivos. Siempre tenemos que venir a la legislatura. Ya esta es la segunda ocasión que lo hacemos para que puedan mirarnos y poder recibir lo que nosotros nos merecemos”, dijo.

“Ellos saben que nosotros somos la primera línea que responde al servicio, el primer rostro que ven los pacientes es el enfermero, sin embargo no le otorgan los beneficios que nosotros nos merecemos”, dijo

Dijo que la oposición de los hospitales privados al proyecto es por la costoefectividad del mismo, sin embargo, planteó que de no lograr que se le otorguen los beneficios a los enfermeros, “los hospitales van a cerrar porque los enfermeros van a seguir yéndose del país”.

Denunció que el éxodo de enfermeros también redunda en la sobrecarga laboral de los profesionales de la salud que, incluso, actualmente pueden estar atendiendo entre 20 a 30 personas por día en turnos de hasta 12 horas.

PUBLICIDAD

García, indicó, además que otra práctica que se están dando en las instituciones hospitalarias es que el salario básico lo integran con los beneficios marginales para llegar al tope salarial cuando deben ir separados. También realizan contrataciones por servicios profesionales para evitar la otorgación de otros beneficios marginales.

Por otro lado, José O. Alverio Díaz, director de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud, indicó que el proyecoto debe ser aprobado porque “la cantidad de enfermeras que se está yendo es mucha”. “Hay escases de enfermería, los dueños de hospitales están trabajando con lo menos de mano de obra posible, el más por el menos”, sostuvo.

“Esta emigración se ha acentuado por los fenómenos como (huracán) María y que en adición ha sido facilitado por los endosos continuos de las licencias de nuestros profesionales en algunos estado de la nación americana, especialmente el de Florida”, señaló.

Demandó además que los nuevos salarios entren en vigor a partir de junio de este año y no del 2021.

El reprensentante Morales Rodríguez, en tanto, solicitó a la Asociación d Hospitales que en un término de 10 días entregue un informe de la cantidad de enfermeros que hay en la Isla y por hospital.

De igual manera, le solicitó evidencia a la doctora Ana Cristina García del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, el alegado aval de la Junta de Supervisión Fiscal al proyecto, esto luego que la galena indicara que ha sostenido reuniones con el cuerpo técnico del organisno.

PUBLICIDAD

“Nos hemos encontrado de que van (a la Junta) y les dicen que no hay problema y nosotros presentamos legislación y ellos la cuelgan. Cuando son beneficios nos dicen que no, cuando son aumentar tarifas de luz dicen que la responsabilidad es de la asamblea legislativa y yo quiero ser muy cuidadoso para no trabajar en el vacío”, sostuvo.