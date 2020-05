Ninguna persona deberá entrar a las unidades y recintos de la Universidad de Puerto Rico hasta que un ingeniero estructural ofrezca el visto bueno.

Así lo ordenó hoy el presidente del sistema universitario público del País, Jorge Haddock, tras los terremotos ocurridos esta mañana en el suroeste.

Un fuerte movimiento telúrico con una magnitud 5.4 grados sacudió al archipiélago a las 7:13 de la mañana con una intensidad máxima estimada de VII en Ponce, según la Red Sísmica de Puerto Rico. Posteriormente, hubo varias réplicas.

Es por esto que Haddock pidió que se realizara una nueva inspección para las unidades de Ponce y Utuado.

PUBLICIDAD

“De acuerdo con la información preliminar que recibí por parte de los rectores, el personal que brindaba servicio de seguridad en las unidades que se encuentran en el área afectada, no sufrió ningún percance. Tampoco se reportan daños mayores en la infraestructura de las unidades. No obstante, ante estos eventos, he solicitado un informe detallado de la situación en cada una de las unidades del sistema universitario y que realicen una nueva inspección estructural en la UPR de Ponce y Utuado”, indicó en declaraciones escritas a la prensa.

“Las demás unidades y recintos deberán consultar de manera oficial a un ingeniero estructural acerca de la necesidad de realizar una inspección antes de autorizar la entrada a cualquier persona a alguno de los edificios o estructuras”, añadió.