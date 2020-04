El Departamento de Agricultura emitió recientemente una orden de cese y desista a la compañía Olein Recovery Corp hasta que cuente con los permisos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) y la Ley de Plaguicidas de Puerto Rico.

De acuerdo a la orden, los productos Done Antibacterial Spray, Done Antibacterial Floor Cleaner" y Sacato antibacterial no cumplen con las disposiciones de registro para la introducción, distribución, venta y uso en Puerto Rico.

"Bajo las disposiciones de la Ley de Plaguicidas todo producto que se mercadee en Puerto Rico con reclamos de bactericidas, sanitizantes o alguna propiedad plaguicida en sus etiquetas, deben de cumplir con el requisito de registro tanto a nivel estatal como federal. Estos productos son evaluados por el Departamento de Agricultura para velar por el fiel cumplimiento de los reglamos de efectividad y contenido de ingredientes activos que pretenden los productos evaluados", expresó el secretario Carlos Flores Ortega.

El funcionario aseguró que los inspectores del Departamento se mantienen visitando comercios para verificar que este producto no está a la venta, además de otros productos similares que podrían están en incumplimiento. La venta de estos productos puede conllevar multas o penalidades para los comercios.

"Al momento, la empresa Olein Recovery Corp ha estado en la disposición de atender nuestra notificación y trabajar efectivamente con el recogido de los productos. Entendemos lo importante del desarrollo y producción de productos que puedan desinfectar y combatir el virus COVID 19. La misión del Departamento de Agricultura es velar por el fiel cumplimiento de los procesos establecidos por ley para la protección de nuestra agricultura y el consumidor puertorriqueño", dijo el secretario.

La empresa, por su parte, indicó mediante declaraciones escritas que “desde el pasado 2 de abril de 2020, procedimos a hacer un recogido de los productos mencionados en la orden emitida por el Departamento de Agricultura ese día, en cumplimiento con la misma. También se detuvieron todos los esfuerzos promocionales y publicitarios relacionados a los productos".

"Nos encontramos trabajando para cumplir con los requisitos necesarios para permitir la distribución en Puerto Rico; proceso que puede tomar unos 12 a 18 meses. Nuestro deseo siempre fue poder aportar a la producción de un producto tan necesario en el momento que atravesamos”.

Flores Ortega exhortó a la ciudadanía a que lean las etiquetas y se orienten antes de comprar productos desinfectantes o con reclamos antibacteriales. Explicó que todo producto que en su etiqueta contenga mezclas con ammonia quaternaria o cloro, que reclamen ser germicidas o desinfectantes deben tener un número de registro de EPA impreso en la etiqueta además de estar registrados en el Laboratorio Agrologico del Departamento de Agricultura. Para dudas o preguntas los ciudadanos se pueden comunicar via email [email protected]

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, expresó que en este caso la agencia ha actuado dentro del límite de sus facultades; "y, de hecho, hemos atendido las confidencias recibidas que han ido desde los costos, que el consumidor entiende son excesivos para antibacteriales y desinfectantes, hasta cuestiones sobre las cuales no tenemos jurisdicción alguna, como son los envases en que se distribuyen estos productos o si el contenido de los mismos es o no lo que dice ser. Ante la situación y por estar de por medio otros asuntos, hicimos los referidos correspondientes a otros organismos y estamos alertando a los consumidores sobre dicho producto.Estamos ante un producto que, según se nos ha informado, ahora mismo no puede ser comercializado en Puerto Rico. Por estar de por medio las facultades inherentes de otras agencias y organismos públicos, estamos alertando a los consumidores para que no adquieran estos productos hasta que se emitan las determinaciones correspondientes", informó.

En tanto, el administrador regional de la EPA, Pete López, aseguró que "las entidades que deseen comercializar sus productos desinfectantes deben seguir las leyes y reglamentos para proteger la salud pública y el medioambiente. Durante esta pandemia, es importante que las personas tengan información válida al elegir y usar un desinfectante de superficie", dijo el administrador.

El funcionario recordó al público que la EPA tiene una lista ampliada de productos desinfectantes registrados por la agencia que han calificado para su uso contra el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa COVID-19 en www.epa.gov".