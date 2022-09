El Observatorio de Equidad de Género (OEG) alertó que, a principios de septiembre de 2022, casi se alcanzó la cantidad de 53 feminicidios con la que se culminó el 2021. Hasta el 5 de septiembre de 2022, en el reporte mensual, esta coalición no gubernamental contabilizó 52 feminicidios en Puerto Rico. De esta cantidad, 12 son feminicidios íntimos (asesinatos de mujeres perpetrados por parejas o exparejas).

“El informe del OEG se trabajó para el 31 de agosto, y ese mes cerró con 47 feminicidios, pero, lamentablemente, para este momento en que publicamos el informe en el mes de septiembre, que apenas está comenzando, ya se registraron cinco asesinatos más de mujeres, lo que sube los feminicidios a 52 casos. Tristemente, con 53 casos, cerramos el año 2021″, señaló la coordinadora del OEG, la doctora Irma Lugo Nazario.

“Nos preocupa el aumento de la violencia social en Puerto Rico. El análisis y la intervención de respuestas, desde la prevención y la educación, deben ser multisectorial, inter y multidisciplinario e interagencial. Seguimos exhortando a la ciudadanía a conocer y trabajar más desde estos temas, para entender y sensibilizarnos. Sensibilizarnos para apoyar, entender y buscar respuestas desde la salud, con ese énfasis en la multiplicidad de factores sociales, políticos y económicos que nos impactan como sociedad”, agregó Lugo Nazario al instar al Gobierno de Puerto Rico a atender la violencia de género desde los lentes de la salud pública, la educación y la prevención.

El OEG realiza su informe de feminicidios, desapariciones y violencia de género a partir del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios), de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, en el que se especifican las diferentes modalidades de los feminicidios, que incluyen íntimos, transfeminicidios, bajo investigación, familiares, no íntimos, por crimen organizado y sobredosis, entre otros.

Entre los datos reveladores, en el documento del OEG se detalla que en la categoría de feminicidios bajo investigación o sin información se contaron 31 casos. En lo que va del año, los meses más violentos fueron junio y julio, cada uno con nueve feminicidios. También, sobresale que, en el 2022, se han identificado a nueve mujeres y ocho niñas que, actualmente, continúan desaparecidas.

Por su parte, la analista del OEG, la doctora Debora Upegui-Hernández, puntualizó su preocupación por el alza del uso de armas de fuego en la ejecución de feminicidios en el contexto de Puerto Rico. “La disponibilidad de armas de fuego incrementa la letalidad y eleva las posibilidades de muerte de la víctima. Las armas de fuego ilegales no son el único problema, pues en seis (50%) de los doce feminicidios íntimos ocurridos a la fecha, el feminicida tenía licencia para portar armas, incluso en algunos la había obtenido recientemente. Además, el 53% (26 de 49) de los intentos de feminicidios, ha sido producto de heridas de arma de fuego. Es hora de hablar sobre las consecuencias de permitir la posesión de armas de fuego y restringir su acceso; no flexibilizar cómo busca el proyecto sustitutivo del P. de la C. 575 y P. de la C. 3 382″, acentuó la especialista sobre las acciones en la Legislatura para flexibilizar la Ley de Armas.

El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que monitorea y analiza la situación de violencia de género en Puerto Rico, genera recomendaciones de política pública y fiscaliza la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en el archipiélago. El observatorio, fundado en el 2020, es una iniciativa generada por una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico ante la preocupación por el aumento en la violencia de género después de los huracanes Irma y María y la falta de respuesta, a nivel de servicios, seguimiento y estadísticas, de las diferentes agencias del gobierno.