Organizaciones comunitarias resaltaron hoy el impacto negativo que tendría en la economía de Puerto Rico el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además, destacaron el hecho de que impone un cargo a la energía renovable, acto que atentaría contra la política pública establecida en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.

Ayer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Jhonny” Méndez, anunciaron que la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista no apoya el acuerdo.

"El actual plan de reestructuración de la deuda de la AEE requiere un enorme aumento de los precios de la electricidad", dijo Adriana González, organizadora de justicia ambiental del Sierra Club de Puerto Rico, en declaraciones escritas a la prensa.

“El RSA [Acuerdo Definitivo de Reestructura] aumentaría las facturas de electricidad de las familias trabajadoras, las empresas e incluso el propio gobierno en más del 20 por ciento. El RSA obligaría al pueblo de Puerto Rico a priorizar el pago de deudas externas incluso durante desastres naturales y otras emergencias, comprometiendo las necesidades básicas y la seguridad de los puertorriqueños. Urgimos a nuestros legisladores a que sigan defendiendo al pueblo de Puerto Rico como lo hicieron hoy", añadió.

El anuncio de los líderes de la Palma se produjo un día después que varias organizaciones sin fines de lucro, ambientalistas y del sector solar celebraran un día de acción para instar a los legisladores a rechazar el acuerdo de reestructuración de la deuda.

“Las necesidades básicas de las personas y el compromiso de tener una red eléctrica resiliente que integre el máximo de energía renovable no deben ser sacrificados por pagar un acuerdo de reestructuración de deuda irrazonable e injusto. Según expertos, el aumento en tarifa de energía eléctrica propuesto en el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE representa un incremento de alrededor de 20% en la factura de la luz de la gente. Luego de la crisis económica, medidas de austeridad, huracanes y terremotos que aún no terminan, el pueblo no aguanta más. Debemos estar alerta para que, al igual que la rama legislativa, la rama ejecutiva y la Junta de Supervisión Fiscal no promuevan un acuerdo tan perjudicial para el futuro del país”, sentenció la directora senior de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro.

"Este Acuerdo agravaría aún más la crisis económica que el país enfrenta y aumentaría la migración de miles de puertorriqueños. Esto conllevaría a que la carga de la deuda caiga entre menos ciudadanos, por lo que hace a este Acuerdo, uno impagable", dijo Amy Orta, de la organización El Puente: Enlace Latino de Acción Climática.

Entre las organizaciones que rechazan el acuerdo y que instaron a los legisladores también se encuentran: Hispanic Federation, Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Mayagüez, El Puente, Comité de Diálogo Ambiental Inc., Amaneser 2025 y Sierra Club, entre otras.

“El acuerdo para pagar la deuda de la AEE retrasaría e impediría que la gente de Puerto Rico pueda ser autosuficientes en asuntos de energía a través de la organización de comunidades solares, eficiencia de energía y otras medidas relacionadas, estancándonos en el siglo pasado y la dependencia y coloniaje energético y económico”, afirmó Ruth Santiago, del Comité de Diálogo Ambiental, Inc.

“A través de la Ley 17 del 2019 hemos declarado transformar nuestro sistema eléctrico a uno basado en fuentes de energía renovable. Este RSA está en contra de esas aspiraciones nuestras como puertorriqueños. Además, el resultado de ese RSA sería más desigualdad por el aumento significativo en la luz, y la desigualdad sólo traería más conflictos sociales” sostuvo Manuel Orama, de Inesi.