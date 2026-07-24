El embalse La Plata entró este viernes al nivel de observación, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en medio de las condiciones secas que continúan afectando a Puerto Rico.

Niveles de los embalses en julio 24 de 2026. ( Captura )

El informe actualizado a las 5:00 a.m. de este viernes muestra que La Plata, ubicado en Comerío, registró una baja de 0.08 metros cúbicos diarios (CUD) y alcanzó un nivel de 44.90 metros, entrando así a la zona de observación del sistema de alertas de la AAA.

17 Fotos Esta categoría significa que el sector agrícola está sufriendo los efectos de la sequía. La siembra se ha retrasado, los ganaderos han tenido que recurrir a la alimentación suplementaria para el ganado y se implementa un estricto racionamiento de agua.

La disminución en los niveles de los embalses ocurre mientras la Isla enfrenta un periodo de poca lluvia, con sectores que han experimentado condiciones de sequedad durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Además de La Plata, otros embalses reflejaron descensos en sus niveles durante el último monitoreo:

Carraízo (Trujillo Alto): 38.67 metros, con una baja de 0.04 metros. Se mantiene en nivel de observación.

38.67 metros, con una baja de 0.04 metros. Se mantiene en nivel de observación. Cerrillos (Ponce): 152.40 metros, con una reducción de 0.05 metros.

152.40 metros, con una reducción de 0.05 metros. Dos Bocas (Arecibo): 86.26 metros, con una disminución de 0.08 metros.

86.26 metros, con una disminución de 0.08 metros. Lago Guajataca (Quebradillas): 190 metros, con una baja de 0.03 metros.

190 metros, con una baja de 0.03 metros. Toa Vaca (Villalba): 139.60 metros, con una reducción de 0.02 metros.

139.60 metros, con una reducción de 0.02 metros. Río Blanco (Naguabo): 24.25 metros, con una baja de 0.06 metros.

24.25 metros, con una baja de 0.06 metros. Fajardo: 44.50 metros, con una disminución de 0.02 metros.

44.50 metros, con una disminución de 0.02 metros. Cidra: 400.39 metros, con una baja de 0.01 metros.

Mientras tanto, algunos cuerpos de agua reflejaron aumentos leves:

Guineo (Orocovis): 897.35 metros, con un aumento de 0.00 metros.

897.35 metros, con un aumento de 0.00 metros. Matrullas (Orocovis): 731.22 metros, con una subida de 0.01 metros.

731.22 metros, con una subida de 0.01 metros. Garzas (Adjuntas): 731.22 metros, con un aumento de 0.03 metros.

731.22 metros, con un aumento de 0.03 metros. Guayo (Lares): 440.13 metros, con una subida de 0.03 metros.

440.13 metros, con una subida de 0.03 metros. Luchetti (Yauco): 168.86 metros, con un aumento de 0.03 metros.

168.86 metros, con un aumento de 0.03 metros. GuaTacá (Quebradillas): 190 metros, con una subida de 0.03 metros.

De acuerdo con la AAA, los niveles de los embalses se monitorean diariamente para determinar si alguno entra a los distintos niveles de alerta: control, ajustes, observación, seguridad o desborde.

La entrada de La Plata a observación mantiene la atención sobre la disponibilidad de agua potable, particularmente ante la posibilidad de que continúen los patrones secos y las temperaturas elevadas que han predominado sobre Puerto Rico.

Sequía en Puerto Rico

La gravedad de la sequía que experimenta Puerto Rico en los pasados meses no cambió en esta semana, luego de que se registrara algo de lluvia.

Sin embargo, la Isla continúa bajo el patrón de la sequía. La de mayor grado que afecta es la severa, que mantiene en precario todo el litoral costero del sur, desde Cabo Rojo hasta Guayama.

En su informe, el Monitor de Sequía de los Estados Unidos no dio las razones específicas por las que la Isla no registró cambios en la sequía.

“En el mapa, no hay cambios esta semana para Puerto Rico”, se limita a señalar.

Desde la semana pasada, 16 pueblos están bajo sequía severa. Estos son Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guayama, Cayey, Aibonito y Cidra.

La mayor parte del este está bajo sequía moderada. Mientras, pueblos del norte y algunos de la zona central y oeste están bajo sequía anómala, que es la de menor grado.

PUBLICIDAD

La sequía afecta a 2,669,714 habitantes, según el Monitor de Sequía.

Bajo la sequía severa, que afecta al 14.28% de Puerto Rico, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

Mientras tanto, el 45.02% del territorio está bajo sequía moderada y otro 23.02% está bajo sequía anómala.

Están fuera de la sequía pueblos del oeste e interior de Puerto Rico, como Lares, San Sebastián, Rincón y Añasco.

Los informes del Monitor de Sequía se publican todos los jueves.