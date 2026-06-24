El monseñor Geraldo Ramírez Torres fue nombrado este martes como el nuevo obispo de Ponce.

El religioso, nacido en Villalba y de 58 años, sustituirá al obispo Rubén Antonio González Medina.

El nombramiento del nuevo obispo lo hizo el papa León XIV, según lo anunció El Vaticano.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Ponce (Puerto Rico) presentada por S. E. Mons. Rubén Antonio González Medina, C.M.F. El Santo Padre ha nombrado Obispo de la Diócesis de Ponce (Puerto Rico) al Rev. Geraldo Ramírez Torres, del clero de la misma Diócesis, quien hasta ahora era vicario general y párroco de la Catedral”, detalla la comunicación, nombrada “Renuncias y nombramientos”. El documento incluye otros países, además de la determinación sobre Ponce.

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En Facebook, la diócesis emitió una declaración que establece que “como Diócesis de Ponce y gratitud al Señor, acogemos con gran alegría este nombramiento de Mons. Geraldo Ramirez Torres como Obispo de nuestra Diócesis. Lo encomendamos en nuestras oraciones”.

La renuncia de González Medina la presentó al Vaticano en el 2023, como anticipo de que el 9 de febrero de 2024, cumplió los 75 años requeridos para el retiro. Pero, este solicitó una extensión de dos años adicionales en el cargo, que le fue concedida por el fenecido papa Francisco. Ahora, Ramírez Torres le sustituirá, dos años y cuatro meses después.

La documentación de El Vaticano indica que el nuevo obispo nació el 17 de noviembre de 1967 en Villalba. Ingresó al Seminario diocesano de Ponce y obtuvo la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Ponce el 19 de noviembre de 1991.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de San José (1991-1994) y San Joaquín (1994); asesor diocesano de la juventud católica (1994-1998); administrador parroquial de San Antonio Abad (1995) y San Martín de Porres (1995-1996); párroco de San Martín de Porres (1995), San Antonio Abad (1995-2000) e Inmaculado Corazón de María (2000-2004); vicario parroquial de La Resurrección (2004-2010); párroco de Nuestra Señora de la Divina Providencia (2010-2019) y de Nuestra Señora de la Monserrate (2019-2024). Director espiritual de los Cursillos de Cristiandad (desde 2006); capellán de la cárcel (desde 2007); miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores (desde 2019); desde 2021 hasta la fecha, vicario general y, desde 2004, párroco de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Merced.

Una conferencia de prensa fue citada esta tarde en la catedral de Ponce, donde los religiosos les hablarán a los católicos.

El papa no se ha pronunciado sobre la renuncia emitida el pasado año por el arzobispo de San Juan Roberto González Nieves.