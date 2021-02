A casi un año del cierre forzado por la pandemia del COVID-19, los aeropuertos regionales Mercedita en Ponce y Rafael Hernández en Aguadilla reiniciarán vuelos comerciales a partir del 1 de abril, tras recibir la acreditación sanitaria del Airport Council Internacional por las medidas adoptadas para combatir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

Allí se replicarán los sistemas de rastreo y pruebas establecidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, además de ser equipados con cámaras infrarrojas, rotulación, estaciones desinfectantes y los planes necesarios para recibir pasajeros.

Así lo anunció el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia durante la inauguración de la ampliada sala de embarque del aeropuerto Mercedita, donde estuvo acompañado de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, y el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón.

Según Pierluisi, la expansión del terminal permitirá servir a dos aviones de manera simultánea, además de contar con mejoras al punto de cotejo de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a otras áreas de la instalación aeroportuaria con el propósito de aumentar el flujo de pasajeros y atraer líneas aéreas.

“Esto es un proyecto importante porque nos ayuda a posicionar el aeropuerto de Mercedita como uno de los ejes de nuestra estrategia coordinada, que incluye el Puerto de Ponce y la zona libre de impuestos en esta área para aprovechar la exención a las leyes de cabotaje aéreo que nos dio el gobierno federal”, expuso el mandatario del proyecto que alcanzó un costo de $866,252.

“Nuestra meta es maximizar el potencial de estos aeropuertos, garantizar que cumplan con las regulaciones federales, atraer más carga y más pasajeros y asegurar que las facilidades del Estado estén en buenas condiciones pues dan el frente a nuestros visitantes”, agregó.

Aunque el mandatario avaló el mecanismo de Alianzas Público Privadas (APP) para los aeropuertos regionales de la Isla, rechazó que la operación sea manejada por una sola empresa en vías de potenciar los atributos de cada zona.

“No veo con buenos ojos tener un solo administrador para todos los aeropuertos, pues la estrategia de desarrollo para un aeropuerto como este, Mercedita, y sus áreas aledañas, no va a ser la misma que, por ejemplo, la del aeropuerto de Aguadilla. Que estén claros, este aeropuerto es para Ponce y las áreas aledañas y quien lo vaya a administrar, sea quien sea, esa tiene que ser su prioridad”, mencionó.

“No quiero adelantar criterios porque para eso se está haciendo un estudio de viabilidad que determina si hay interés, por ejemplo, en el mercado, si sería viable o no, y luego auscultar el mercado para ver si operadores de renombre, de reputación y con capital, estarían disponibles para asumir la operación, tanto de este aeropuerto como el de Aguadilla, como el de Isla Grande, porque son muchos, nueve”, dijo.

Sin embargo, aclaró que quien pretenda administrar estas instalaciones debe contar con el peritaje requerido por la Agencia Federal de Aviación.

Esto al hablar de la propuesta impulsada por el Municipio de Ponce y la Cámara de Comercio del Sur para que el Estado traspase la operación del aeropuerto a los ponceños.

“Esto no es tan sencillo como que venga un grupo de comerciantes o de empresas y diga ‘pues yo me quiero ocupar de la administración del Aeropuerto Mercedita’; no es así, porque la FAA exige que quien sea que vaya a operar un aeropuerto tenga experiencia, peritaje en el área de la aviación”, aclaró.

“Es bueno que todos los comercios de esta área pues tengan entrada, aquí van a haber concesiones… hay muchas maneras de sacarle provecho a este aeropuerto, tanto en el área de pasajeros como el de carga, pero que tengan presente que el FAA tendría en su momento que autorizar cualquier P3 que hagamos para cualquiera de nuestros aeropuertos regionales, incluyendo al de Ponce”, argumentó.

Por su parte, el director de la Autoridad de los Puertos explicó los beneficios de la expansión del terminal aeroportuario de Ponce con el fin de aumentar el flujo de pasajeros que para el 2019 fue de 218,000.

“El tener una sala de embarque que solo tenía asientos y espacio para atender un solo vuelo era una limitación para invitar a otras líneas aéreas porque usualmente las rutas y los horarios de estas líneas aéreas coinciden. Ahora tenemos una herramienta extraordinaria que estaban solicitando las líneas aéreas para el aeropuerto de Ponce hace muchos años”, apuntó.

Mientras que la comisionada residente en Washington afirmó que estas mejoras abonan al plan de desarrollo económico para la zona afectada por los terremotos del 2020.

“Estamos hablando de que Ponce tenga un turismo y un área comercial con su zona libre, con su zona portuaria y hemos conseguido fondos para arreglar los muelles de Ponce por todo el impacto de huracanes, terremotos y pandemia”, señaló la comisionada residente.

“Tenemos que aprovechar esos fondos federales que llegarán a través de FEMA y posicionar a este aeropuerto Mercedita para que sea eslabón de lo que debe ser el famoso Puerto de Trasbordo con el muelle de Ponce, que es una de las herramientas de desarrollo económico más importantes”, sostuvo al mencionar que las mejoras también provocará que llegue movimiento de carga aérea al sur.