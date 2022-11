Para la Naturaleza sigue puesta pa’ proteger la diversidad biológica de Puerto Rico

“Nos toca repensarnos como caribeños. Nos toca volver a aterrizar en nuestra Isla, entender lo que son nuestros recursos, reubicarnos, reconocer a la gente que habitan en estos espacios para poder accionar a nuestro favor”.

Así se expresó la oficial de la Unidad de Reforestación y Voluntarios de Para la Naturaleza, Sherliemarie Nieves Chévere, quien invitó al público a participar de la segunda edición de La Siembra, un esfuerzo en que la organización sin fines de lucro entregará unos 25,000 árboles nativos, endémicos y frutales por “servi-carro” para promover la reforestación y conservación ecológica en Puerto Rico.

En una conversación con Primera Hora, la bióloga dialogó sobre los fundamentos del evento que estarán llevando a cabo entre el 4 y 5 de noviembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en seis localidades de manera simultánea, donde las personas interesadas también tendrán la oportunidad de saber cómo cuidar la flora de la isla desde sus espacios.

PUBLICIDAD

Durante el evento se repartirán arbolitos de 45 especies en seis puntos alrededor de la Isla. ( Carlos Giusti/Staff )

“La intención es poder extenderle la invitación a la ciudadanía a participar de las iniciativas de reforestación, ya que la mayoría ocurren internamente dentro de nuestras áreas naturales protegidas. Así que más allá de pensar que estamos reforestando para crear un bosque, la reforestación también se puede dar desde la urbe y nuestros espacios grises, que son los más que solemos habitar”, expresó Nieves Chévere desde el Vivero de Para la Naturaleza en el Jardín Botánico Norte de Río Piedras, uno de los puntos en que la gente podrá llegar a recoger hasta cuatro árboles con reservación previa.

Dicha entrega también se celebrará en otros espacios como Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí, Reserva Natural La Parguera en Lajas, Centro de Visitantes de Medio Mundo y Daguao en Ceiba (antigua base Roosevelt Roads), Antiguo Club de Leones en Barranquitas y en el Parque Isidoro García en Mayagüez, que es el punto más reciente que ha habilitado la entidad pro-ambiente.

Nieves Chévere opinó que la Isla se encuentra en un momento oportuno para escuchar, ver y pensar en las generaciones que vivirán la realidad económica y política actual. ( Carlos Giusti/Staff )

“Queremos que la gente se pueda acercar a nuestros árboles, reconocerles como individuos, incluirles en sus familias, conocer un poco más de nuestra historia. Nuestros árboles no solo nos dan servicios ecosistémicos como la sombra. Los árboles son aisladores de sonido, ayudan a purificar nuestro aire, retienen mucho particulado del aire, nos dan oxígeno, también nos provee beneficios terapéuticos con solo acercarte y tener contacto con él”, manifestó.

“Cuando hablamos de árboles, pensamos en la malagueta, que luego nos lleva a pensar en el alcoholado. Pensamos en el ausubo, que nos transporta al Viejo San Juan con todas esas vigas que construyen y cargan historia. Nuestros árboles no solo tienen el valor ecológico que obtienen por solo existir y ser, sino que también cargan memoria histórica y trayectoria”, destacó.

PUBLICIDAD

En la edición pasada de la feria, Para la Naturaleza, que anteriormente era conocida como el Fideicomiso de la Conservación de Puerto Rico, entregó más de 17,000 árboles nativos a la comunidad boricua. Según Nieves Chévere, la iniciativa recibió excelente acogida dado que sus participantes mostraron interés por saber cómo pueden responsabilizarse en la protección de estos seres vivientes, particularmente bajo el contexto del golpe que ha tenido la vegetación local tras los pasos de fenómenos atmosféricos como el huracán María en 2017 y ciclón Fiona, que azotó la región suroeste y central del país con sus lluvias copiosas e inundaciones catastróficas.

“Yo creo que la gente, lamentablemente con cantazos, se están levantando poco a poco a una nueva realidad como isla, dento de este nuevo contexto del cambio climático”, expresó la oficial de reforestación.

“Recibo mucha gente que no tiene el lenguaje para decir que estos fenómenos que vivimos se dan por el cambio climático, o esto se da por la pérdida de nuestra diversidad. Sin embargo, ellos mismos saben que antes podían contar con una planta que ya no ven, o que podían contar con unos árboles en ciertos lugares, y hasta unas aves, que ya no ven ni escuchan”, puntualizó.

No obstante, Nieves Chévere catalogó de “bonito” las oportunidades que la organización pueda celebrar eventos como La Siembra, que permiten “interactuar con la naturaleza de una manera segura, protegida, guiada, y que podamos tener estas conversaciones juntos”.

“Yo creo que la diferencia ahora es que la gente tiene mucha más sensibilidad a la necesidad de estos individuos que cultivamos en sus espacios. Muchas veces, se pensaba que los árboles eran solamente para el campo, y en la urbe, no. Pero ya es lo contrario, mucha gente tiene la consciencia de quererse llevar un árbol para su familia, su casa y que los ayuden a cambiar su manera de ver la vida”, respondió.

PUBLICIDAD

Cuando Primera Hora preguntó qué quedaría por hacer en Puerto Rico para contribuir a los esfuerzos de reforestación más allá de los proyectos comunitarios que ayudan a empoderar a los individuos, Nieves Chévere opinó que la Isla se encuentra en un momento oportuno para escuchar, ver y pensar en aquellos que vivirán la realidad económica y política actual.

Además, instó a los organismo “con alto poder” a tomar acción que beneficien en la conservación de reservas naturales, como lo es el karso norteño, al tiempo de generar iniciativas que luchen contra problemas ambientales como la erosión costera y el calentamiento global.

“Tenemos que pensar en el legado que dejamos a futuro. Muchas veces se toman decisiones en lo que es el ahora, y no en lo que nos toca a largo plazo... Es momento de repensarnos como parte del Caribe y como una Isla”, expresó.

Cómo reservar su árbol

Si le interesa formar parte de los esfuerzos de Para la Naturaleza para conservar y expandir la diversidad biológica en Puerto Rico, puede seguir los siguientes pasos.

1 Acceder a Para la Naturaleza Ingrese al siguiente enlace para acceder a la página especial de La Siembra, en el que encontrará información sobre la tradicional feria y las ofertas que la organización tiene disponible para los ciudadanos. 2 Conoce los árboles En el siguiente enlace, puede conocer específicamente cuáles son los árboles que tiene disponible Para la Naturaleza en sus viveros. Además, la organización cuenta con diversos recursos en el que explica las funciones y características que tienen cada ser viviente. 3 Reserva y recoge tus árboles Si conoce los árboles que le interesa, pueden reservar hasta cuatro árboles y elegir en cuál de los puntos de encuentro disponible los recogerá. 4 Siembra tus árboles Tras recogerlos, siembra los árboles en un lugar adecuado y acompáñalos a crecer. 5 Registra tus árboles a Hábitat PLN Descargue la aplicación Hábitat PLN a su dispositivo móvil y comparta con los detalles sobre cómo va la siembra de tus árboles.

De igual modo, las personas que no puedan recoger sus árboles o se encuentren fuera del país pueden donar a través de la página web de la organización para contribuir a La Siembra. Cada árbol donado será sembrado en alguna parte de Puerto Rico.