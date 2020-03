Mientras el Gobierno discute las estrategias preventivas para enfrentar la “inminente” llegada del coronavirus a la Isla, ciudadanos, aunque preocupados, sostienen que se trata de una crisis generada por el propio ser humano para beneficiar a las farmacéuticas en la venta de la cura.

En una consulta con Primera Hora, don Ángel Luis Lebrón Díaz, es uno de los que teorizó que la llegada del coronavirus es un negocio. “Puede ser que me equivoque, pero estamos viviendo en un mundo de negocios; entonces como las vacunas (contra la influenza) ya se pusieron, pues ahora tienen que buscar otro virus y le ponen nombre y apellido para entonces buscar otra vacuna…”, soltó mientras esperaba que cesara la lluvia en uno de los bancos de la plaza pública de Cidra.

Aseguró que no tiene temor de que el virus pueda comenzar a propagarse en la Isla, a pesar de que entiende que el Gobierno no está preparado para recibir lo que comparó con otro huracán.

“Esto es un negocio de muchos millones, entonces, todos los países tienen que aportar”, dijo.

Con don Ángel coincidió Carlos Abel Santiago, quien entiende que el coronavirus fue creado con fines económicos.

“Para mí eso es un virus creado en un laboratorio y que se le salió de control a las personas que lo hicieron, todo con fines económicos, porque todo es así. Te crean un virus, lo tiran al ambiente para después hacer la vacuna para que tu compres la vacuna”, señaló.

Santiago dice que, más que a la amenaza de la cercanía del virus a la Isla, le tiene miedo a la gente en la carretera y a los gatilleros que andan sueltos por ahí. “A los gángster que están haciendo fechorías, a eso sí hay que tenerle miedo. Muere uno más rápido en un accidente o porque alguien la coja con uno o en un asalto que por el virus ese”, apuntó.

De igual modo opina Rafael Rivera, quien dice que el virus se ha hecho de manera “intencional”.

“Eso es intencional por los negocios que hay. Yo sigo la cuestión de la enfermedad y a los tres días, supuestamente, allá en Japón tenían una vacuna, después la próxima noticia fue que se tarda 18 meses… Como esto es todo capitalismo, para mí es un negocio porque si uno va unos años atrás cuando empezó lo del Sida, que empezó pa’ allá para África en cuestión de dos años se había propagado a nivel mundial y yo sé que esto es intencional y no me equivoco”, dijo convencido.

Sin embargo, a su juicio “el gobierno (local) está dormido” e ignorando el problema que generaría la entrada de la enfermedad.

“Ellos lo están ignorando, pero cuando se propague de una forma seria, pues entonces la cosa cambia.

No estamos listo. La información que están dando no es la real. El problema es más serio de lo que la gente se cree, porque todo es una mentira”, aseguró.

Recomiendan al Gobierno paralizar la entrada y salida de pasajeros

A Lorna Ayala, por su parte, sí le preocupa que el nuevo virus se manifieste entre los boricuas y más entre las personas con condiciones respiratorias como ella que padece de asma y deficiencia pulmonar. Pero le preocupa aún más que el Gobierno “no está preparado para nada”.

“Me preocupa que llegue, porque aquí todo llega. Uno lo que piensa es que deberían parar la entrada y salida de cada aeropuerto por alrededor de unos cinco meses. Que no dejen que nadie entre y salga a menos que sea una emergencia”, sostuvo.

Como medida de prevención, dijo que cada familia debe hacer su plan.

A don Fermín Rivera Torres, de 72 años, le alarma la cantidad de personas reportadas muertas a consecuencia del virus. Manifestó que su gran temor es que él “caiga también”.

“Eso está fatal porque eso está matando mucha gente. Me preocupa. El temor es que caiga yo también o que caigamos todos los de aquí enfermos porque eso es una cosa bien peligrosa. Eso no le está dando la oportunidad a nadie para que viva”, señaló.

En tanto, entiende que el Gobierno se ha tomado mucho tiempo en prepararse para atender la situación que podría generar la entrada de la enfermedad a la Isla.

“Yo creo que ellos están tomando mucho tiempo para esto porque en realidad eso es una enfermedad muy peligrosa y contagiosa y hay que meterle un poquito más de fuerza a esto para que no nos vaya a pasar a nosotros lo que le ha pasado a tanta gente”, indicó.

Para don Miguel Colón, en tanto, el virus “siempre lo ha habido”, solo lo han cambiado de nombre, por eso no le preocupa.

“Eso era la monga de antes y ahora le pusieron un montón de nombres. Yo no me he vacunado nunca y estoy aquí. ¿Por qué voy a estar preocupado?”, cuestionó.

El hombre de 85 años, aseguró que no toma ninguna medida de prevención y que se cuida por sí mismo recurriendo al aceite de bacalao.

“Yo no me he vacunado nunca y estoy aquí, bien y me siento saludable. Me cuido bien y no viene virus que me entre”, puntualizó.

Entiende que “están exagerando y metiendo miedo”. “Algo que suceda por allá (en China), rápido comienzan a comentarlo y a poner las personas intranquilas, eso es lo de ellos con la mentira. Eso no es cierto. Mi opinión es que eso se ha dicho siempre desde que yo nací. Están exagerando y metiendo miedo y eso pone al país en confusión, lo pone intranquilo”, señaló.

Tomás García, también de 85 años, tampoco le teme al coronavirus, aunque está consciente que “está tirando al piso a mucha gente”. “Yo no creo en eso porque el día que uno se va a morir ese día llega, como quiera uno se va a morir”, se limitó a comentar.

Orlando Ramos, coincidió también en que el coronavirus no es cosa del presente, pero le intranquiliza que siendo parte de la población vulnerable por la condiciones que le aquejan como la diabetes, el virus se encuentre a “800 millas de la Isla” al registrarse un caso en la República Dominicana y el Gobierno a su parecer no está preparado para atenderlo.

“El coronavirus es una enfermedad que no es de ahora, lo que se está viendo hoy en día es lo que se llama en el argot clínico una nueva cepa que puede causar la muerte en cualquier momento y realmente es preocupante para la ciudadanía porque estamos viviendo unos tiempos donde el Gobierno todo lo resuelve con decir ‘estamos preparados’ y a la hora de la verdad la preparación no existe”, dijo.

Criticó al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, por no tomar las medidas pertinentes previamente y de cierta manera enajenarse del asunto por suscitarse en la ciudad de Wuhan en China.

“Ahora mismo tenemos un secretario de Salud que primero dijo que eso no iba a llegar a Puerto Rico porque eso era en China y ya lo tenemos a 800 millas de Puerto Rico que es la República Dominicana y lo más probable es que de aquí a dos semanas o un mes lo tengamos ya en Puerto Rico e insisten en que estamos preparados. Estamos preparados para recibirla pero para tratarla, que es muy diferente, entiendo que no estamos preparados porque ni China ni Estados Unidos está preparado para tratarla menos vamos a estar nosotros los puertorriqueños que dependemos de los Estados Unidos”, esbozó.

Fernando Carrasquillo Agosto, por su parte, dijo que ante la falta de preparación del Gobierno, los ciudadanos deben hacerlo.

“Es muy preocupante, porque el Gobierno dice que está preparado, pero no están prepara’os na’. Esa gente lo que se preocupa es por vender vacunas y fastidiar al pueblo. Que se pongan a trabajar porque todo es política y no hacen nada por el pueblo. Hay que cuidarnos, estar preparados; ya que el Gobierno no lo hace, hacerlo nosotros”, indicó.

Luis Morales, por su parte, dice estar tranquilo y que vive el día a día sin alarmarse. Incluso, asegura que la llegada del coronavirus es bíblico.

“Esa es la plaga que dice la biblia. La venida de Dios está bien cerca. Esos son pequeños avisos, Dios nos está dando unas pruebitas antes de que llegue su reino. A mí no me preocupa, porque estoy tranquilo, no me hecho esas cosas a pecho. Vivo la vida feliz y tranquilo”, sostuvo.