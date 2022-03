El proyecto “78 pueblos, una bandera” se encuentra detenido y en medio de una controversia por los percances que ha tenido el artista que desarrolla el arte de las banderas de Puerto Rico en los municipios, Héctor Collazo Hernández, para poder hacer la obra número 75 en Dorado.

Según relató el propio artista a Primera Hora, en la actualidad ya ha pintado 74 banderas. Solo restan los pueblos de Dorado, Carolina, Gurabo y Cabo Rojo para completar la serie en los 78 municipios.

No obstante, una supuesta falta de respuesta de la persona que el alcalde Carlos López designó para ser el contacto entre el ayuntamiento y el artista provocó que ayer, viernes, Collazo Hernández recurriera a la red social de Facebook para hacer la denuncia pública de la paralización del proyecto.

“¡Dorado! Necesito ayuda para lograr pintar la bandera #75 de su pueblo. Como saben, anteriormente hice una publicación donde les dije que ya casi tenía todo listo para llegar a su pueblo. Les cuento que no llegamos a nada, ya que el alcalde luego de que se comprometió conmigo no me ha contestado llamadas ni mensajes”, escribió.

El alcalde, por su parte, informó a este diario que “todo fue objeto de un malentendido”, debido a que la persona que designó como su contactó se enfermó y comenzó el proceso de retiro.

Reiteró, de paso, el interés que tiene para lograr que la bandera se haga en su pueblo en medio de una actividad en la que también se puedan comenzar a celebrar los 180 años de fundación de Dorado.

Primera Hora entrevistó las dos partes de la controversia para conocer, entre otras cosas, qué alternativas pudieran surgir para que finalmente se solucione la disputa.

Collazo Hernández especificó que esta es la segunda vez que intenta realizar la bandera en Dorado. La primera ocurrió antes de la pandemia del COVID-19, a través de una fundación de arte. El proyecto quedó en nada, ya que el dueño de la estructura que iba a ser impactada se retractó.

En esta ocasión, señaló que desde noviembre del pasado año comenzó a hacer los contactos con el municipio para lograr finalmente desarrollar la obra en este pueblo.

“Yo le había hecho el acercamiento al alcalde para poder llegar a su municipio a pintar la bandera número 74. Entonces, él estaba muy entusiasmado de que esto se hiciera en su pueblo. Luego de la primera reunión, llegamos a un acuerdo de que íbamos a seleccionar una pared, que él me iba a ayudar a escoger. Esa pared se seleccionó, que fue en la biblioteca Luis Muñoz Marín, en dicho municipio”, relató.

“El alcalde, luego de que teníamos todo casi planchado, como decimos en el campo, pues, comencé a llamarlo y nunca me devolvía las llamadas y comencé a enviarle mensaje, pues, de la misma manera, no recibía respuesta del mismo, hasta que en un momento él se comunica conmigo y me deja saber que me va a poner en contacto con una persona llamada Manuel, que no recuerdo su apellido. Este caballero, luego de que me llamara e intercambiamos varios mensajes para coordinar lo que es una reunión con el alcalde, ya que yo tenía la idea para lo que se iba a hacer en este pueblo, pero no recibía respuesta del mismo. Luego de varios días de intento, pues tomé la decisión de publicarlo para de una manera poder, quizás, hacerle entender al pueblo que no es que yo no quería pintar la bandera en su pueblo, sino que se me estaba haciendo un poquito difícil para así poder solicitarle la ayuda al municipio, para que me ayudaran a pintar la bandera y poder proceder con las siguientes banderas”, añadió.

La ayuda, indicó, no es de pintura. Comentó que la empresa Enco auspicia este proyecto.

Precisó que necesitaba del municipio el permiso final para usar la pared en el edificio gubernamental bautizado Luis Muñoz Marín, así como escaleras y guaguas de sonido para ambientar el evento.

Dijo que la mano de obra la realizan personas voluntarias, que en un solo día culminan la obra de arte.

Collazo Hernández, quien tiene 30 años, reconoció que la falta de respuesta a sus mensajes no fue directamente del alcalde, sino de la persona que designó para coordinar el proyecto.

Explicó que el empleado, de nombre Manuel, “no me los contestaba” y que lo bloqueó en el sistema de mensajería WhatsApp.

“Luego de eso, pasaron varios días y, entonces, es que tomó la decisión de publicarlo para que la gente entienda que yo sí estoy trabajando para llegar a su pueblo”, reiteró.

El mensaje en Facebook logró ayer cientos de comentarios, sobre todo, de doradeños que le pedían disculpas y expresaban sentirse avergonzados.

El alcalde también recurrió a la página oficial de Facebook municipal para dejar un mensaje a Collazo Hernández, conocido en las redes como Héctor PR. En el mismo, el alcalde le reiteró al artista la disponibilidad de que la bandera se realice en la pared del Centro de Gobierno Luis Muñoz Marín. Además, le concede tres días disponibles para sostener una reunión y concretar los acuerdos. Una de las primeras fechas concedidas es este martes a las 8:00 a.m. También le expresó estar disponible el miércoles o el viernes de esta próxima semana.

“Nuestro interés y nuestro orgullo es para que la bandera se establezca en Dorado. Las puertas de nuestro pueblo y de nuestra Casa Alcaldía siempre están a la disposición de todos”, indican las expresiones escritas del alcalde, quien también hizo alusión a que el proyecto se encomendó a una persona que salió del municipio por razones de salud.

En la entrevista telefónica realizada a López, este afirmó en cerca de 10 ocasiones que están disponibles para realizar la bandera y que le brindarían todo el apoyo a Collazo Hernández.

El alcalde doradeño, de hecho, informó que ayer, viernes, la relacionista del municipio, Linette Moreno, se comunicó con el artista para solicitarle disculpas, darle a conocer la disponibilidad de tener una reunión en esta próxima semana y lograr un acuerdo colaborativo.

“El compromiso del municipio es absoluto”, dijo.

Añadió que “no hay controversia. Fue un malentendido de una persona que ya no es empleada por nosotros”.

Dijo que hubiese preferido que Collazo Hernández se comunicara con el municipio si tenía percances en la comunicación. Aun así, vio la situación como un error de humanos y afirmó que el municipio no escatimará para que se realice una obra que distinga al pueblo de las otras 74 banderas que ya el artista ha realizado en los demás municipios.

“No vamos a escatimar para que el proyecto sea trascendental”, aludió.

Más, sin embargo, Collazo Hernández informó a este diario que evalúa otras opciones que comerciantes y personas privadas le han presentado en las pasadas horas para realizar la bandera en Dorado. Dijo que, por tal razón, entiende que no se realizaría ya en el Centro Gubernamental.

“Tengo muchas opciones. Tengo que evaluar las opciones para luego seleccionar el lugar y la fecha”, manifestó.

Aun cuando no se escoja la pared municipal, el artista reconoció que necesitaría ayuda del municipio.

¿Cómo inició el proyecto?

Por otro lado, Collazo Hernández contó que el proyecto “78 pueblos, una bandera” comenzó en el 2016, a dos años de que su hermano se suicidara.

Dijo que se tardó para iniciarlo, porque el fallecimiento le hizo entender que tenía que realizar muchas cosas para su vida. Una de estas fue visitar a los 78 municipios.

Indicó que ideó el proyecto para que los boricuas también visitaran los municipios.

La primera bandera la pintó en Orocovis, junto a su abuelo Héctor Collazo. Hoy en día, solo le faltan las cuatro banderas mencionadas.

“Creo que de todas las banderas que he pintado me he llevado a alguna experiencia bien bonita”, contó.

Rememoró el momento en que pintó en Mayagüez una bandera con el lazo rosado, en vez de una estrella blanca, en honor a las pacientes de cáncer del seno. Dijo que hasta el lugar llegó una mujer recién diagnosticada con la enfermedad y le agradeció el gesto.

¿Qué ha aprendido del proyecto?, se le preguntó.

“Me ha enseñado mucho, me ha enseñado que como ciudadanos podemos hacer mucho por nuestro país sin esperar nada a cambio, simplemente teniendo una meta como lo que es este proyecto y que una pequeña idea puede cambiar a un país y que la depresión que quizás puede tener uno puedan ser las reflexiones de otros”, concluyó.