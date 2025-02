El pronóstico de un inminente evento significativo de acumulación de sargazo se mantiene, y las autoridades, municipios, comunidades, así como entidades o grupos que puedan ser impactados, o incluso personas que gustan de disfrutar de las playas, deben estar atentas a esta situación que se acerca nuestras costas.

El científico Julio Morell, oceanógrafo químico y director ejecutivo de CARICOOS, entidad que monitorea las aguas costeras y oceánicas del Caribe, indicó que hay un consenso entre la comunidad científica en que esa gran masa de sargazo que avanza desde el océano Atlántico hacia el Caribe comenzaría a llegar en las próximas semanas a nuestra área.

Aunque el grueso de la inundación, como también se le conoce, podría tardar uno o dos meses en afectarnos, tan pronto como mediados de marzo, o quizás un poco antes, “en dos a tres semanas” tendríamos el primer avistamiento de las algas.

Morell explicó que el pronóstico de impacto de sargazo, que lo hace el doctor Chuanmin Hu, profesor de la Universidad del Sur de Florida (USF), se revisa una vez al mes, a inicios de cada mes, porque esa masa de algas se mueve con lentitud y se requiere promediar los factores que propician su movimiento a través del océano Atlántico.

Aquellas personas o entidades interesadas en seguir el desarrollo de este fenómeno, pueden consultar el pronóstico para cada semana que pública CARICOOS en su portal, caricoos.org/sargassum, donde hay un mapa de Puerto Rico y las Islas Vírgenes y, a través de una escala de colores, se puede ver con más detalle la proyección de acumulación de sargazo a corto plazo (siete días) en partes específicas de nuestras costas.

Imagen satelital del parcho de sargazo que se acerca a Puerto Rico. ( Captura )

“La precisión del pronóstico es bastante buena. Es un pronóstico validado numéricamente con el tiempo”, indicó el experto sobre esa herramienta, una de las que están disponibles en el portal de CARICOOS para monitorear el sargazo.

Morell explicó que, aunque en estos momentos no se note en las costas boricuas una presencia de sargazo, sí se sabe, gracias a imágenes satelitales, que hay una masa grande en el Atlántico.

“Tú ves la mancha roja (en las imágenes de satélite) y sabes que viene para acá, porque las corrientes prevalecientes son para acá. Y esa es la parte que luego tenemos que ver, no siempre se mueven a la misma velocidad las corrientes, por lo tanto, no podemos hacer un pronóstico preciso de que va a llegar aquí tal día este parcho enorme de sargazo, este evento de inundación como le llamamos. La precisión no está ahí, podría fallar por dos semanas”, comentó.

Agregó que son varios los elementos que contribuyen a esas corrientes que arrastran el sargazo, con el viento como el principal factor, pero también otros como altas presiones en la atmósfera u otros fenómenos.

Por otro lado, el científico reiteró que, aunque en principio las costas este y sur deben recibir los impactos mayores de esta inundación de sargazo, no se descarta que pueda afectar también el oeste y el norte, “porque podemos tener vientos del noreste, que no es tan raro aquí, especialmente cerca del invierno o, simplemente, que la alta presión se quede al norte del Atlántico y entonces los vientos dominantes sean los vientos de la alta presión y que nos lo traiga a nuestra región”, si bien “eso es sumamente difícil”.

“El este, obviamente, porque él (sargazo) viene del este, es lo más probable. Pero sí, él da la vuelta a toda la Isla. Además, recuerden que hay procesos de una escala más pequeña que, por ejemplo, traen vientos del norte, o corrientes del norte, o corrientes del sur y del oeste, que lo pueden traer a la orilla. Por eso no podemos eliminar la posibilidad de que se impacten áreas”, agregó.

Así las cosas, la recomendación del experto es que las autoridades, municipios y otras partes interesadas se vayan preparando para el impacto del sargazo.

“Y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que es el que le compete asesorar a los municipios y tomar acción, ellos tienen un plan de manejo de manejo de sargazo, pues ejecutar el plan y estar pendientes del pronóstico para saber lo que va a pasar. El pronóstico se hace una semana adelantado para que tengan una semana para responder. Ese es el propósito del pronóstico para la semana siguiente, que puedan mover recursos, embarcaciones, identificar dónde se va a disponer de él (sargazo), etcétera”, indicó.

Por último, el experto reiteró que nadar, o meterse en un área llena de sargazo, “no necesariamente es saludable” e incluso “tiene su factor de pequeño riesgo”, pues esas algas “tiene hidrozoarios que son urticantes (que irritan o producen picazón), y podría haber otro tipo de organismos” que también pueden afectar a las personas de alguna u otra forma.

“Así que, obviamente, para poder tener una mejor experiencia en la playa, los playeros pueden buscar el pronóstico para ver lo que va a ocurrir”, exhortó Morell.