Desde hace un año, Gianna Mijares y Javier Valdés planificaron una boda de ensueño que debió realizarse hoy al lado de familiares y amigos. Y aunque la emergencia por el coronavirus impidió que así fuera, se preparan para tener una celebración especial que tendrá lugar en los balcones del complejo de vivienda Ciudadela en Santurce.

La pareja de novios informó a sus vecinos -colgando un mensaje en su apartamento- que “nuestra boda era hoy” y que en su lugar realizarán un brindis a las 7:30 de la noche, al que quedaban cordialmente invitados desde sus respectivos balcones.

“Hace un año, el 26 de abril de 2019, nos comprometimos. Era el cumpleaños de Javier. La boda era hoy en Punta Cana, República Dominicana”, compartió la sicóloga industrial.

PUBLICIDAD

Tras conocer la implementación del toque de queda, el pasado 15 de marzo, la pareja decidió aplazar la boda. La nueva fecha es el 24 de abril de 2021.

Pero el día de hoy no pasará desapercibido y habrá bizcocho, champán y música.

Los novios, que se conocieron hace seis años en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, dirán unas palabras “espontáneas, que saldrán del corazón” y celebrarán.

“Mi mamá vino de Mayagüez con mi hermano… son los únicos que nos acompañarán”, dijo Gianna.

De esta manera hicieron la invitación a sus vecinos en Ciudadela.

Javier, por su parte, oriundo del área metropolitana, agradeció las muestras de cariño que han recibido de sus vecinos, quienes le vociferan un “¡Felicidades!” desde los balcones, y hasta la escriben mensajes de manera creativas -como en platos desechables- que dicen: “PARA SIEMPRE”.

Incluso, al circular una foto de ellos por redes sociales con lo que se proponen realizar, recibieron un obsequio de Heineken.

“Me emociona y se agradece el gesto”, indicó el joven graduado de ingeniería civil y quien desde temprano viste un tuxedo shirt para la ocasión. Gianna, mientras, se arregló temprano con una bata blanca y un velo… “pero luego me cambio con un trajecito blanco corto”.

En medio de la situación que atraviesa el planeta por la pandemia, la pareja no se queja por lo sucedido.

“Te tengo que admitir que esta semana me dio duro lo de la boda, pero dentro de todo tenemos que pensar que nosotros pudimos cambiarla y tenemos otra fecha; hay gente que han perdido familiares, estudiantes que han perdido ‘proms’ y graduaciones… Mi hermana, por ejemplo, está embarazada y no dejan que su esposo entre con ella a hacerse sonogramas, no podemos celebrarle un ‘baby shower’, compartir como quisiéramos con ella”, reflexionó la novia, a lo que Javier añadió que en esta situación “no se extrañan cosas materiales, extrañamos personas y dejar de construir memorias”.