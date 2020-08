View this post on Instagram

Hoy 4 de agosto de 2020 hicimos historia en Puerto Rico al ser los primeros padres transgeneros en tener el acta de nacimiento de nuestro hijo Ariel Landrau Perez legitimando nuestra transición. 👶🏻🙏💙 Agradecidos con las personas que hicieron esto posible...🙏🙏🙏 #ariellandrauperez #baby #dannasultana #trans #transgenero #transwoman #transmen #translove #love #family