Aibonito. En el escritorio de Gloria Ortiz, dueña de la Floristería Gloraliz, en Aibonito, hay una notita que le genera gran dolor de cabeza.

En tinta negra, el rectángulo amarillo detalla el monto y fecha de una multa que se le expidió por un parquímetro que, por no estar en funcionamiento, no registró su pago.

Por esto, la aibonitense, quien ha operado su negocio por los pasados 39 años en el casco urbano, intentó refutar la sanción, pero al no retratar el carro al momento de estar estacionado -para probar con evidencia que el poste delimitando el espacio no trabajaba- tendrá que pagar los $50 de multa; no le queda de otra.

“Tengo un ticket aquí que me dieron de un parquímetro que está dañado”, lamentó la señora mientras acomodaba collares en cajitas y las exhibía en una vitrina.

“Para mí, no es un beneficio los parquímetros. Yo llevo 39 años aquí frente a la plaza con negocio y nunca habíamos tenido esta situación tan difícil desde que están los parquímetros. La gente prefiere ir al shopping (Plaza Las Flores Shopping Center), que el parking es gratis, que estacionar y pagar. Todo el mundo lo hace (estacionar) con temor. Yo digo, no somos felices. Eso no trae felicidad al pueblo”, opinó.

Y es que, para marzo pasado, en la Ciudad de Las Flores el 20% de los sobre 200 parquímetros estaban fuera de servicio.

“Hay muchos (parquímetros) que no funcionan”, dijo, por su parte, Dimari Núñez, otra residente del pueblo, quien trabaja en el casco urbano.

“Yo digo ‘si me dan un ‘ticket’, tendré que ir a reclamar’”, aceptó la fémina.

El panorama es similar también en Caguas, pues de los 683 parquímetros, 111 “están en proceso de sustitución, ya que han excedido su vida útil”, apuntó Víctor Coriano, administrador de la Ciudad.

“En una parte de estos (no todos) se han observado averías o situaciones de mal funcionamiento, por lo que corresponde al proveedor de servicio tomar las acciones correctivas. El proveedor ordenó 200 nuevas unidades y ya están en proceso de reemplazo”, continuó diciendo.

Pese al mal funcionamiento y el riesgo de recibir un boleto, Núñez reconoció que hay un lado positivo con los parquímetros, pues consideró que puede traducirse en “un beneficio” para el municipio debido a los recaudos.

También, dio fe de que espantan a otros conductores quienes suelen hacinar por largas horas las calles del casco urbano. Con menos vehículos estacionados por el casco urbano al evitar el pago, a ella se le hace más fácil conseguir lugar para dejar su carro y llegar a su trabajo en una distancia relativamente corta.

Para darle “cierta movilidad” al comercio

Era precisamente esa la intención que impulsó al alcalde aibonitense, William “Willy” Alicea Pérez, a instalar los aparatos en el 2013.

El funcionario detalló que identificó que empleados municipales y comerciantes llenaban los estacionamientos aledaños a las calles del casco urbano desde tempranas horas del día, evitando que personas interesadas en consumir o hacer sus quehaceres encontraran estacionamiento.

Por ende, estableció dos estacionamientos gratis, en la calle Degetau y Padua y al lado de la comandancia de la Policía, para los empleados municipales, mientras que los espacios por las calles los delimitó con parquímetros.

“El propósito de haber establecido los parquímetros era para darle cierta movilidad y cierta actividad a lo que es el flujo vehicular en el pueblo, pues dado el caso que, típicamente, pueblos pequeños como estos, gente que llega temprano al pueblo, incluyendo a mis empleados municipales, incluyendo a los dueños de negocios, son los que ocupan básicamente todos los espacios de acera en el pueblo”, explicó el funcionario a Primera Hora.

Alicea Pérez consideró que los aparatos ayudaron a propulsar la “actividad diurna y nocturna”, resaltando la variedad de restaurantes y comercios en el pueblo.

“Apuesto a ellos (los parquímetros)… porque desde que se establecieron, hay actividad constante en el pueblo, hay flujo en el pueblo”, reafirmó.

Uno de los parquímetros en Aibonito que no funciona. ( Suministrada )

Lo que generan

Aunque fueron implementados en el municipio desde el 2013, no fue hasta el 2018 que la empresa privada Elisco Electronic Tickets and Parking Solutions (EETAPS) comenzó a administrar los parquímetros en Aibonito.

Durante el 2024, los recaudos de los parquímetros, por depósito de monedas, ascendió a $10,000. Sin embargo, el recaudo de monedas se divide en 10% para el municipio y 90% para EETAPS.

Los recaudos por multas sobrepasaron significativamente el de monedas, pues totalizaron $70,000. De ese dinero, el 10% de las multas pagadas antes de los 60 días corresponde al municipio y el 90% a EETAPS, mientras que los recaudos por concepto de multas inscritas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o CESCO luego de 60 días de ser emitidas es de 55% al municipio y 45% para EETAPS. Asimismo, el pago del Oficial Examinador de las Vistas Administrativas por Solicitud de Revisión de las Multas es de 50% cada uno.

“(Los recaudos) dependen de cuánto la gente lo utilice, porque si la gente no lo utiliza, no genera. Pero, a la hora de la verdad, lo que ha generado no es mucho, pero más que otra cosa es que ha aumentado la actividad económica de estos negocios que estaban y los nuevos que están establecidos en el pueblo”, admitió Alicea Pérez.

Por $10 anuales, el municipio les ha otorgado 35 sellos a residentes para aquellos que viven en el casco urbano, pero no tienen marquesina. Además, comerciantes que tengan servicio de entrega podrán adquirir un sello por $40 mensuales.

“Dentro de lo que la gente piensa que es punitivo, hemos sido tal vez poco laxos en darle a los residentes (esos sellos)”, consideró Alicea Pérez.

En Caguas, el ingreso por depósito en los parquímetros sumó cerca de $390,000. Mientras, los ingresos por multas, posiblemente, llegó a $250,000 del millón que se genera por todas las sanciones asociadas y no asociadas con pago de estacionamientos. De esto, Coriano estimó que “una cuarta parte es de parquímetros en el centro urbano.

En Caguas se han establecido periodos gratuitos los fines de semana y días feriados. ( Ramon "Tonito" Zayas / Staff )

La situación de Caguas

En Caguas, los parquímetros fueron instalados para el 2003 “a petición de los comerciantes”, recordó Zaid Díaz, director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial. En el 2014, EETAPS comenzó a administrarlos.

La instalación se dio luego de que empresarios del casco urbano alzaron la voz para denunciar que empleados municipales y de agencias estatales llenaban los estacionamientos en las calles. Incluso, empleados de San Juan dejaban sus carros estacionados en Caguas todo el día y tomaban una guagua para llegar a la Ciudad Capital. Esto evitaba el flujo comercial, recordó Díaz.

“Esa es la problemática de por qué viene el parquímetro”, detalló.

Coriano y Díaz ambos están conscientes del malestar que provoca estacionarse en un aparato averiado y recibir una multa inmerecida. Por eso, además de esperar para que EETAPS cumpla con su deber de reemplazarlos, la administración ha intentado buscar maneras para facilitarles el proceso a los cagüeños, como garantizando un periodo de gracia de 15 minutos. Pero esto no evita el cargo.

“Aun así (con) el periodo de gracia, el empleado que hace la revisión que va por la calle, él toca un pito por si la persona aparece, después de los 15 minutos, toca un pito y si la persona no aparece, procede con la multa establecida”, explicó Díaz.

De la misma manera, se modificaron los horarios para el cobro de estacionamiento. Hoy día, solo habrá que pagar de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tampoco se paga en días feriados.

“Estos son sistemas que, en efecto, van a provocar distintos ánimos. Hay personas que, obviamente, critican el sistema; hay otras personas que lo favorecen. Un poco lo que viene a traer esto es orden al proceso del uso de estos espacios. La realidad es que los comerciantes se veían afectados, porque esos espacios quedaban ocupados ahí no necesariamente por personas que iban a consumir y a utilizar los negocios en el área”, estableció Coriano.

Aunque Primera Hora le cuestionó a la empresa y dio seguimiento con Coriano para conocer cuánto es el porcentaje que recibe cada parte con relación a los recaudos, no se recibió respuesta al momento de esta publicación.

Responde EETAPS

Una portavoz de EETAPS, la empresa que administra los parquímetros en Aibonito y Caguas, dialogó con este diario bajo condición de anonimato y aceptó que es responsabilidad suya encargarse del mantenimiento de los aparatos, algo que aseguró está en acción.

Garantizó que sobre 300 ya están por reemplazar, 70 de los cuales ya comenzaron a instalarse el pasado 25 de marzo.

Aclaró, sin embargo, que “no es que no estén funcionando” los parquímetros que no registran los pagos, sino que “están ‘outdated’”.

“Ya se pidieron mecanismos nuevos, parquímetros totalmente nuevos”, repitió.

El contrato en Mayagüez

Según el portal de la Oficina del Contralor, la empresa Advanced Parking Services & Products, Corp. mantiene un contrato con el municipio de Mayagüez, firmado por el exalcalde José “Guillito” Guillermo Rodríguez en el 2019 y con vigencia al 2026, para la administración de hasta 400 parquímetros.

El contrato detalla que el ingreso bruto que se reciba en exceso de los primeros $10,000 mensuales recaudados por monedas depositadas serán para la empresa. Luego de eso, se distribuirán los ingresos a razón de 50%.

Parquímetros removidos en Mayagüez. ( Facebook )

La semana pasada, el actual alcalde, Jorge Ramos, anunció como buena noticia el inicio de la remoción de los parquímetros en el casco urbano.

“Esta decisión surge luego de escuchar a nuestra gente y trabajar mano a mano con un comité designado por la Asociación de Comerciantes del Casco Urbano. Analizamos a fondo el sistema y los datos fueron claros: los parquímetros no estaban cumpliendo con su propósito original. Por eso, en diálogo transparente con el suplidor del servicio, acordamos finalizar el contrato de inmediato", informó.

¿Qué hacer con una multa injustificada?

Si te estacionas en un parquímetro que no registra tu pago y recibes tu multa, es importante evidenciar con fotografías dónde tes estacionaste para refutarlo mediante un Recurso de Revisión en el Tribunal.

En la imagen, debería estar visible la tablilla de tu vehículo y, también, deberás apuntar el número del parquímetro, el día y la fecha en la que te estacionaste en el lugar.

Si en el aparato aparece un número telefónico, también es recomendable llamar al cuadro de servicio al cliente para explicarles la situación.

“A nadie le gusta que lo multen. Por otro lado, se le permite al ciudadano… de llenar el recurso de revisión y no se graba en tu licencia del vehículo hasta tanto se dilucide si era adjudicable”, comentó Alicea Pérez.