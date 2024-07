Caguas. Ante los retos que enfrenta la infraestructura del quinto municipio más grande de Puerto Rico, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, asegura que sus acciones “hablan por sí solas” y que cuenta con el apoyo necesario en las elecciones generales para seguir construyendo el pueblo que aspira tener.

“Me enfoqué en mi trabajo, me enfoqué en mi ciudad, las acciones hablan por sí solas, ahí está mi hoja de vida. La gente puede sopesar de lo que hemos hecho y lo que no”, aseguró el ejecutivo municipal en entrevista telefónica con Primera Hora al exponer su perspectiva sobre las preocupaciones que algunos de sus constituyentes trajeron a la mesa, que van desde la falta de desarrollo comercial en el Paseo Gautier Benítez, los desafíos para los pocos negocios que aún operan en ese sector, su visibilidad en el pueblo y el problema con las carreteras del Corazón de Puerto Rico.

“Hemos estado con un montón de iniciativas a nivel de infraestructura, de proyectos, de visitas a nuestra gente”, destacó Miranda Torres.

Buscando opciones

“Willito” expuso que “todavía es un sueño que tenemos ahí” convertir el icónico paseo que se extiende desde la calle Ramón Emeterio Betances hasta la calle Georgetti en un atractivo distrito comercial, por el cual instalaron unas estructuras para mitigar el impacto de la luz solar entre los transeúntes y una iluminación para embellecer el área en horas de la noche.

No obstante, los terremotos que abatieron el sur de Puerto Rico, la pandemia de COVID-19, y la dificultad de acceder con los dueños de las propiedades en la región, han limitado al ayuntamiento inyectarle la misma actividad que se refleja en la plaza del pueblo.

“Nosotros estamos buscando qué otras cosas podemos hacer allí, y por eso adquirí un edificio a la entrada del Paseo, que se convertirá pronto en las oficinas administrativas del Head Start. Cuando eso abra allí, eso atraerá cientos de visitantes al casco urbano”, aseguró el líder del Partido Popular Democrático (PPD), quien alegó que, algunos fines de semana, el municipio utiliza este sector para realizar actividades culturales y musicales.

Por otro lado, otro plan que estará en desarrollo es abrir el paseo desde la calle Georgetti hasta calle Campio Alonso para el flujo vehicular, lo que podría hacer el punto más atractivo para los habitantes del casco urbano, así como posibilitar la llegada de nuevos inversionistas para establecer sus negocios.

Sin embargo, cuando se trajo el asunto de los parquímetros, que algunos opinan que podría limitar la llegada de nuevos comerciantes, el político aseguró que estos aparatos representan un “mal necesario”, dado que es una manera que permite el flujo de vehículos en el casco urbano.

“Si no vienes a visitar el pueblo sábados, domingos, días feriados, o días en semana, después de las 6:00 de la tarde, tienes que pagar parquímetro. Pero el problema es que había gente que dejaban el vehículo suyo allí para hacer ‘carpooling’ en otro, pero cuando querías visitar un negocio aquí, ¿qué pasa? No había parking. Hay quienes están a favor, y otros en contra, pero hay sus opciones”, aseguró.

Por otro lado, también expuso que el asunto de las carreteras afectadas no solo representa una espina para el ayuntamiento, también es un sinónimo de mayores golpes al fisco municipal.

“Desde el año 2011 hasta el 2019, esos ocho años, el municipio invirtió $8.3 millones en arreglar carreteras. ¿Sabes cuántos hemos invertido del 2020 hasta acá en eso? $32.5 millones. Y esto, sin olvidarnos que Caguas es la quinta ciudad más grande de Puerto Rico, y por ser así, hacen falta $100 millones para tener la ciudad lista”, enfatizó.

Incluso, Miranda Torres destacó que muchas de las carreteras en las que se han tenido que poner billete son vías estatales, por lo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas se deben encargar de ellas y aliviar el bolsillo al pueblo.

“¿Cuánto he tenido que gastar del dinero municipal en arreglar carreteras estatales en estos cuatro años? $5.5 millones. Y la gente sigue criticando, pero oye, no puedo seguir gastando chavos aquí, y sería un buen momento para darle ese ‘cantazo’ a Obras Públicas y decir que le den los chavos a los municipios para que lo hagan”, indicó.

Por otro lado, en cuanto a su presunta falta de visibilidad en el pueblo, el líder de la Pava aseguró que ese discurso representa estirar el chicle, es “una estrategia que utilizó el Partido Nuevo Progresista porque, durante la emergencia del huracán María, yo no quise exponer ciertas cosas que uno vivió con personas que las iba a visitar, y las encontrabas en angustia y dolor”, expresó.

“Yo le dije a mi equipo: ‘La madre el que ponga una foto de Pedro llorando con un gato en la mano’, porque eso, para mí, era inhumano, y si la ponen, están bota’os, a mí no me importa que la gente diga que me vio, pero él me vio, y le pude resolver, y así pasó con muchos”, dijo enfático.

De hecho, el alcalde indicó que, en 2021, un año después de la pandemia, volvió a sus “andadas” por los 11 barrios de Caguas en la iniciativa “El alcalde en tu barrio”, donde busca extender las ayudas disponibles del municipio a los más necesitados sin ellos tener que salir de sus residencias. De hecho, hasta hoy, el ayuntamiento ha realizado cuatro ciclos de este esfuerzo, aseguró.