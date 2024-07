Loíza. La alcaldesa Julia Nazario Fuentes, quien aspira a un tercer término a dirigir Loíza, dijo que la colocación de piedras como barreras en las costas del pueblo “no es la mejor opción, dura solamente de cinco a seis años, pero es lo único que el municipio pudo hacer”.

“Nosotros empezamos sembrando y el mar nos llevó las siembras, porque si no tengo una barrera que haga que el mar no entre, se lleva todo lo se siembra. Hay marejadas cada tres o cuatro semanas”, indicó. Dijo que en la comunidad Los Lucas, “pusimos piedras con el permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, con una transferencia de fondos que les hizo la agencia.

“Me llegaron 115 firmas pidiendo que se complete el trabajo, es lo único que el municipio puede hacer. Esto yo lo hago con el aval del DRNA, con el dinero que me asigna el DRNA y con un acuerdo que firmamos”, sostuvo Nazario Fuentes.

Dijo que antes de colocar piedras, comenzaron “con la siembra de árboles, entre ellos, uva playera, icacos y otras plantas recomendadas por un comité de biólogos, pero una sola marejada se llevó todas las matas”. Añadió que luego, hicieron una segunda siembra, que duró cuatro meses.

“Eso el mar se lo llevó. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, esto es temporero. Yo he sido clara con la comunidad y le he dicho que en estos cinco o seis años el gobierno central, que maneja los chavos de recuperación de Puerto Rico, puede hacer un proyecto de mayor alcance y más duradero. En Puerto Rico tiene que haber un estudio de país sobre la erosión costera”, reclamó.

La alcaldesa reclamó también una reducción en la incidencia criminal.

“Nosotros éramos el pueblo de mayor criminalidad en Puerto Rico desde el 2011 y se sostuvo así hasta cerca de 2018. Hoy, Loíza es el pueblo de menor criminalidad en lo que comprende el distrito de Carolina, según las estadísticas del Negociado de la Policía. El trabajo que se ha hecho, sobre todo, comunitario, donde los ciudadanos se están empoderando de sus comunidades, ha ayudado a esta reducción y el municipio es parte de esas iniciativas. Ya no somos la noticia del día en cuanto a criminalidad”, dijo Nazario Fuentes.

“Hemos puesto cámaras de seguridad, eso ha ayudado a la Policía a esclarecer crímenes. Nuestra Policía Municipal era de 11, hoy contamos con 19 agentes, todos equipados. De las muertes registradas este año en Loíza, seis fueron personas de otros lugares que los dejaron aquí”, sostuvo para agregar que “todavía falta por hacer”.

Reclamó también que la deserción escolar se ha reducido.

“La percepción de cambiar a un pueblo que era altamente violento y que las noticias que salían todos los días eran de Loíza, esa percepción va a tomar un tiempo, pero seguimos reforzando. El 99% de nuestros niños de escuela superior se graduaron y los que no se graduaron es porque salieron de Puerto Rico. Todos van a continuar estudios universitarios, vocacionales, de colegios. Se graduaron 187 de cuarto año. Tenemos una escuela bilingüe y programas de alfabetización. La comunidad sigue repitiendo lo que por ahí decían y es entendible, porque romper con esos patrones nos cuesta mucho”, dijo la alcaldesa.

“Tenemos alguno que otro tiro por la noche, pero ya no es como antes. No puedo tapar el cielo con la mano, nos falta por hacer, pero hemos logrado demasiado”, indicó. En torno a las rivalidades entre grupos estimó que “son solo 18 jóvenes que todavía siguen diciendo que no pueden ir de aquí a allá y con eso seguimos trabajando, rompiendo ese patrón”.

Construcción en la plaza pública de Loíza. ( Nydia bauzá )

Sobre la reconstrucción de la plaza pública, a un costo de $1.3 millones en fondos federales, la alcaldesa indicó dijo que la obra fue detenida primero, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que requirió la presencia de un arqueólogo, pero agregó que acordaron que el especialista solo estará presente cuando se haga algún tipo de excavación. Dijo, no obstante, que el proyecto está detenido nuevamente a la espera de un permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

La obra, que mantiene la plaza clausurada, comenzó hace unos cuatro meses.