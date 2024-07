Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Caguas. Para Célida Ortiz, su llegada al centro de la Ciudad Criolla siempre será un suceso que marcó su vida, porque jamás pensó estar rodeada en un mar de gente, grandes y pequeños, a toda hora.

“Cuando me mudé aquí, yo vivo bien cerquita de la plaza (Santiago Palmer), me dio un poquito de miedo, porque era un sábado, y de momento, todo el mundo salió a la misma vez por la mañana. Me quedé impresionada”, contó.

Sin embargo, la residente de Caguas indicó que 30 años después lo que queda es solo una pizca de la imagen pintoresca que presenció en su juventud, y de cara a las elecciones generales de 2024, reiteró que la administración necesita priorizar el desarrollo económico del casco urbano.

“En el Paseo Gautier Benítez casi no hay tiendas, hace falta una repoblación de comerciantes, que eso es importante. Pero no es solamente el paseo, porque si caminas un poco más hacia la escuela, hay como dos comercios en la esquina, mientras si doblas antes del banco, hay un restaurante, un solo comercio. Lo demás está vacío”, expresó la ex teleoperadora, agregando que este problema se suma a la situación de propiedades abandonadas tanto en el centro del pueblo, como en sus diversas urbanizaciones.

Aspecto actual del casco urbano en Caguas. ( Pedro Correa Henry )

Primera Hora tuvo la oportunidad de mirar este espacio, antes conocido por sus diversos negocios y atracciones culturales, casi desierto, con decenas de establecimientos cerrados en horas de la tarde. Los únicos negocios que se veían activos fueron el restaurante Pa’ Cuba 1954, la tienda de zapatos La Gloria y el estudio Tamoca Tattoo.

Samuel Mejías, propietario de ese último local, aseguró que su negocio abrió en el año 2021, durante uno de los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19.

“Vi la oportunidad del edificio, que se encontraba en venta, lo compré y así lo hicimos, hace tres años”, indicó el emprendedor de 37 años.

Samuel Mejías, propietario de Tamoca Tattoo ( Pedro Correa Henry )

El cagüeño, incluso, adelantó que una de las metas de su proyecto es convertir el primer piso de su local en un restaurante. No obstante, cuando se le preguntó sobre los retos que enfrenta como empresario en el municipio, indicó que uno de los mayores contratiempos de los comerciantes en el casco urbano es la alta presencia de los parquímetros.

“Cualquier consumidor viene aquí, y si no está pendiente a la hora, le pueden meter una multa”, expresó el tatuador, asegurando que a los ciudadanos a quienes se les expire el tiempo de estacionamiento pueden arriesgarse a una pena de $25, y que la misma pudiera ascender hasta $50. “Esto no solo me afecta a mí, nos afecta a todos”, destacó.

Más apertura

Ante la situación expuesta, Ortiz opinó que generar un enlace más fuerte entre el ayuntamiento y los integrantes de la comunidad sería una pieza clave para darle un aire nuevo al casco urbano.

“Poco a poco han tenido que estar entrando fondos, porque se ven que están rehabilitando edificios, que son del municipio, para oficinas, y hay unos otros alrededor del pueblo que les está pasando lo mismo”, expuso la cagüeña.

Se ven acciones de rehabilitación en varias estructuras. ( Pedro Correa Henry )

No obstante, para convertir esta meta en realidad, la residente manifestó que la cooperación de los ciudadanos será pertinente para tener resultados más eficaces. “No todo puede ser el gobierno, así no se puede”, indicó.

Mientras tanto, Mejías aseguró que, si existiera la posibilidad de remover los parquímetros del casco urbano, existiría una posibilidad de hacer que un espacio como el Paseo Gautier Benítez vuelva ser atractivo para el comercio local.

“Necesitamos también más agencias gubernamentales, que antes había varias en el pueblo, pero se las llevaron con el tiempo”, sostuvo el dermatógrafo, quien explicó que no contar con esas entidades con mayor acceso puede atropellar las operaciones del negocio, dado que debe sacar del poco tiempo que tiene disponible para realizar gestiones oficiales y mantener sus cuentas al día.

“El alcalde nunca se ha visto”

Por otro lado, Julio Ocasio mostró su frustración al asegurar que el alcalde William Miranda Torres, quien lleva administrando el municipio desde agosto 2010 tras la muerte de su papá, William Miranda Marín, no ha dado la cara por sus constituyentes.

“El alcalde nunca se ha visto. Yo vivo aquí hace más de 23 años, y para el huracán María (2017), nunca se vio ese maestro”, manifestó.

Igualmente, asegura que, ante la ausencia del primer ejecutivo, ha quedado atrás la atención por los adultos mayores, alegando que esta población sufre trabas para acceder a servicios como asistencias alimentarias, ayudas económicas para cubrir las tarifas del agua y energía eléctrica, entre otros.

“Esto es un caos, no sé cómo este maestro ha prevalecido aquí en Caguas, y soy un popular de clavo pasa’o, pero al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios”, expresó el residente de 64 años quien ha vivido por más de 12 años en la urbanización Notre Dame.

“¡Qué pena que el papá (William Miranda Marín) fue ayudante general de la Guardia Nacional, estamos hablando de dos cosas diferentes! Y da vergüenza que el hijo haya salido así. Le importa un bledo si te acostaste sin comer, si una persona mayor está bien. La solución está en sus manos”, reiteró.

Por tanto, exhortó a la próxima administración electa a considerar las necesidades y retos de sus residentes diarios para tomar acciones concretas. “Hay que sentarnos a la mesa a dialogar, poner las cartas sobre la mesa, y de frente”, indicó.

Para las elecciones del 5 de noviembre, Miranda Torres deberá enfrentar a Roberto Jesús López Morán (Partido Nuevo Progresista), a Jason Luis Domenech Miller (Partido Independentista Puertorriqueño) y a Dora E. Colón Almodóvar (Proyecto Dignidad).

“El gobierno se debe organizar”

Mientras tanto, algunos jóvenes sostuvieron ante Primera Hora que uno de los problemas de mayor riesgo que el ayuntamiento aún necesita atender es la condición de las carreteras, una situación que se extiende desde antes del cuatrienio.

Para Justin Rodríguez Montañez (18) esta dificultad le inquieta de forma cercana luego que su madre sufriera un percance con su vehículo al pasar por un socavón. Dice que, desde hace dos años, las vías de rodaje en el pueblo no han visto mucho progreso.

Justin Rodríguez Montañez ( Pedro Correa Henry )

“Las carreteras están malísimas. He visto que han arreglado algunas, pero la mayoría, los hoyos que tienen las carreteras están malas”, expresó el joven patinetero.

María Rodríguez (22), por su parte, aseguró que, en la PR-172, ruta que usa en su día a día para llegar a su hogar que se encuentra en la colindancia entre este municipio y Cidra, es uno de los ejemplos más notables.

María Rodríguez ( Pedro Correa Henry )

“Hay muchos accidentes, nuestros carros sufren daños, eso es algo que afecta todo el pueblo”, manifestó.

Al indagarles sobre cómo entienden que se pudiera resolver esta situación, Rodríguez Montañez aseguró que el ayuntamiento ya debería evaluar vías alternas funcionales para comenzar a pavimentar las vías averiadas.