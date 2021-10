El sacerdote Pedro Rafael Ortiz convocó a una manifestación mañana, lunes, frente al Capitolio para detener el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

“Mientras el pueblo de Puerto Rico intensifica su presencia en las calles para retomar su proyecto de vida social, mañana lunes, 18 de octubre, continúa en el Capitolio el debate sobre las pensiones y otros asuntos relacionados. Por tal motivo, entre la fuerza del pueblo y los intentos del gobierno junto a la empresa privada y la Junta Fiscal que buscan limitar la vida y la acción social en el país, les invito a reflexionar para la acción”, invitó el párroco.

La decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la Ley de Retiro Digno la semana pasada provocó que organizaciones obreras, estudiantiles, magisteriales, profesionales, comunitarias, culturales y de pensionados unieran esfuerzos para detener el PAD, por lo que organizaron la manifestación.

Los gremios anunciaron que continuarán con su cabildeo en las oficinas de los legisladores en contra del PAD y del Proyecto de la Cámara 1003. Se espera que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el liderato legislativo discutan sus propuestas finales para viabilizar el PAD requerido por la jueza Swain, quien preside el proceso de la quiebra de Puerto Rico.

“Nuestros pueblos tienen que levantarse ante los opresores, porque cuando un pueblo se levanta ante la injusticia, cuando la gente se tira a la calle en lucha por el bien de todo el país, es como si amaneciera una vida de verdadero SERVICIO a la gente, aunque esté comenzando la noche”, exhortó al resaltar que la manifestación del viernes, 15 de octubre, contra la empresa LUMA Energy- que administra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- fue “sagrado”.

“Esta vez los que sintamos en nuestras consciencias la urgencia de esta lucha por la justicia, estamos citados para presentarnos frente al Capitolio para reclamar que el Gobierno no cometa otra barbaridad. El llamado es para que no se le de el aval a la emisión de otra deuda impagable de miles y miles de millones de dólares y para que no se siga usando nuestra Legislatura para dar consentimiento al recorte de las pensiones de los que se han esforzado durante toda una vida. Será un reclamo para que no siga el recorte de fondos para la Universidad de Puerto Rico, para que no se trate de forzar al pueblo a aceptar otra vez migajas como soborno a cambio de que se le entregue el producto del trabajo de todos a los ricos extranjeros que se creen con el derecho de destrozar a nuestro pueblo”, comentó.

“No sé si irán muchos o pocos al llamado de mañana lunes. Los que vayan tendrán la encomienda de sembrar, de nuevo, otro amanecer”, agregó.