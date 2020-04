El personal del Centro Mujeres Ayudando a Madres (MAM) se expresó en contra de las medidas que han tomado varias instituciones médicas, al no permitir acompañantes durante el parto por la pandemia del COVID-­19.

“Desde siempre hemos trabajado colaborativamente con varios profesionales e instituciones, y entendemos que las personas gestantes merecen la mejor atención y compañía en todo momento”, mencionó por escrito Vanessa Caldari, partera profesional certificada y directora del Centro MAM. El centro entiende y apoya las decisiones de sus clientes, ya sea de parto en el hogar o en el hospital. Incluso la organización ofrece diferentes opciones como “labor sitting” o monitoreo de labor de parto hasta culminar el mismo en el hospital, doulas de parto y post-­parto que atienden tanto en centros hospitalarios como en casa, parteras para parir en sus residencias, así como planes alternos “back-­up” de Ginecólogos Obstetras.

En el reto de los tiempos actuales se pueden presentar dudas con respecto a la seguridad del parto en el hogar. Según un artículo publicado en septiembre de 2019 por la Universidad McMaster, muestra que las mujeres embarazadas de bajo riesgo que tienen la intención de dar a luz en casa no tienen mayores posibilidades de muerte perinatal o neonatal del bebé en comparación con otras mujeres de bajo riesgo que tienen la intención de dar a luz en un hospital. El estudio examinó la seguridad del lugar de nacimiento informando sobre el riesgo de muerte al momento del nacimiento o dentro de las primeras cuatro semanas, y no encontró ningún riesgo clínicamente importante o estadísticamente diferente entre los grupos de hogares y hospitales. Los resultados han sido publicados por la revista EClinicalMedicine de The Lancet.

“En el Centro MAM recopilamos y guardamos estadísticas que nos siguen reafirmando que el mejor lugar para parir es, en donde la persona gestante sienta mayor seguridad y apoyo por parte de sus familiares y personal clínico. La compañía que decida la parturienta es tema crucial para estos procesos. Recomendamos que las personas que acompañan, sigan las reglas de limpieza de manos, se cubran boca y nariz y que no obvien la utilización de guantes tanto para su seguridad como para la de la persona a quien acompañan.” Expresó Michelle Pérez Chiqués, Partera Profesional Certificada con más de 10 años de experiencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, la Partería podría evitar más del 80% de todas las muertes maternas, muertes fetales y muertes neonatales. La continuidad de la atención dirigida por parteras, donde una partera conocida o grupo de parteras brinda atención de embarazo hasta el final del período posnatal, puede prevenir 24% de los nacimientos prematuros.

“Con estos datos, reforzamos nuestro objetivo de educar y apoyar a las familias durante el proceso de gestar. Promovemos una cultura de paz para el nacimiento, enfocada en lograr una experiencia de parto segura, que salvaguarde la salud física y psicológica de la familia.” Comunicó Yarilís García, Partera Profesional Certificada, Sonografista, Educadora Perinatal, Educadora en Lactancia y Doula de Parto y Posparto