La propuesta de la Fortaleza que busca celebrar un referéndum el 3 de noviembre, día de las elecciones generales, para elevar a rango constitucional las pensiones de los servidores públicos, pasó raspando hoy en el Senado, mientras que en la Cámara no tiene los votos para prevalecer.

El portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández anunció que su delegación sólo votaría a favor de las dos medidas si la gobernadora Wanda Vázquez Garced enmienda la convocatoria de la sesión extraordinaria para incluir el proyecto de la Cámara 2434, conocido como Ley de Retiro Digno. Este proyecto de la representante penepé Lourdes Ramos se aprobó en votación unánime en la Cámara en la pasada sesión ordinaria, pero en el Senado se quedó en comité de conferencia.

“La mayoría no tiene los votos para el referéndum. Ellos son 34 y por ser una enmienda constitucional necesitan tres cuartas partes que son 39 votos y ningún miembro de nuestra delegación votará a favor a menos que enmienden la extraordinaria”, sentenció Hernández.

Esta tarde no había certeza de que en la Cámara las medidas fueran llevadas votación.

Más temprano el Senado logró aprobar la Resolución Concurrente 101. La propuesta necesitaba al menos 22 votos (tres cuartas partes del Senado) y pasó con 23 votos a favor y tres en contra.

La resolución concurrente también expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de incluir recortes a las pensiones de los retirados en su plan de ajustes fiscales. Junto con la resolución se aprobó con igual votación, el Proyecto 1660 que viabiliza la celebración de la consulta al pueblo.

El senador popular Miguel Pereira tomó un turno para anunciar su voto en contra. “Yo no estoy en contra de los retirados, quisiera votar a favor de esto, pero no puedo porque siempre he estado en contra del engaño”, expresó Pereira al aludir a que sectores anexionistas cuestionan la existencia de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), a raíz del caso Sánchez Valle resuelto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Es un engaño a las personas mas vulnerables, a los que nos dieron la capacidad de ser lo que somos, no quiero participar de lo que es un engaño, votar a favor de esto es contribuir a ese engaño”, sostuvo el senador popular.

También votaron en contra los senadores populares, Cirilo Tirado y José Luis Dalmau Santiago. A favor votaron los senadores de la mayoría novoprogresista, los populares, Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres y Rossana López León, el independentista Juan Dalmau y el senador independiente, José Vargas Vidot.

Por su parte, el senador novoprogresista Gregorio Matías, quien es miembro de la Policía estatal salió en defensa del propuesto referéndum. “Esa es una medida vanguardista para nuestros hermanos servidores públicos. A mis hermanos pensionados no les importan las excusas, lo que quieren es acción en favor de cada uno de ellos. Le pido a cualquier otro compañero que vaya a dar una excusa para justificar no aprobar un proyecto que es vanguardista porque es de nuestra administración que se guarde esas palabras”, ripostó Matías.

El presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz también consumió un turno a favor y dijo que con la propuesta los pensionados tendrán “una garantía que al día de hoy no existe, que haya una medida que le permita a las personas reclamar que el pago de sus pensiones esté en el nivel que tienen los demás en Puerto Rico”.

“Lo que queremos es que el pensionado tenga una protección”, agregó Rivera Schatz.

Juan Dalmau, quien votó a favor con voto explicativo, dijo que la medida provee el derecho a proteger las pensiones sin ninguna garra ni garantía porque ya el Supremo Federal dijo que el Congreso y PROMESA están por encima.

“Es un oportunismo electoral …pero para no caer en la trampa ni en el chantaje que han diseñado votaré a favor, porque al igual que el derecho a la felicidad de los españoles, aquí se reconoce el derecho a las pensiones”, sostuvo.

Ambas medidas, la resolución concurrente 101 y el Proyecto del Senado 1660 pasan al escrutinio de la Cámara.

El Senado también dio paso en la sesión de hoy al Proyecto 306 que define el concepto de acoso laboral y castiga su práctica. La medida fue refrendada sin enmiendas, en reconsideración y como ya fue aprobada en la Cámara, pasa para la firma de la gobernadora Vázquez Garced.