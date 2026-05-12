El pastor asociado de la Iglesia Hijos de Sion en Arecibo figura entre las tres personas que murieron ahogadas el pasado domingo en la playa Cueva de las Golondrinas, en el barrio Islote, mientras compartían durante la celebración del Día de las Madres.

Las víctimas fueron identificadas como Cristóbal Vargas Delgado, de 50 años; Julio Soto Cruz, de 49; y Gerardo Cortés Irizarry, de 58 años, todos miembros de la misma congregación religiosa, según trascendió a través de publicaciones realizadas por la iglesia en redes sociales.

Según la información preliminar, los tres hombres presuntamente se encontraban compartiendo en la playa cuando uno de ellos fue sacudido por una ola y arrastrado por la corriente. Acto seguido, otro de los hombres entró al agua para intentar auxiliarlo y, posteriormente, un tercero se sumó al rescate. Los tres perecieron ahogados.

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“Este ser humano llamado Cristóbal Vargas fue mi pastor asociado, mi mano derecha, amigo, colega, colaborador tristemente hoy fue llamado a morar con el Sr. Amado que mucho te voy a extrañar. Te digo hasta luego”, lee la publicación de la pastora Martha Caraballo, de la Iglesia Hijos de Sion en Arecibo.

“Julio Soto mi líder de adoración que hago con este dolor porque también te fuiste. Gerardo Cortés quien como tú, nunca tuviste un no para mí, me marcaste. Dejan 3 espacios vacíos en la iglesia”, finaliza diciendo el “post” que también fue compartido en la cuenta de la Iglesia Hijos de Sion y acompañado con fotos.

Ahogados en Arecibo tres miembros de una misma iglesia que celebraban el Día de las Madres. ( Fotocaptura Facebook )

Los hechos de este caso se remontan al pasado domingo, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre varias personas que habían sido arrastradas por las corrientes en la playa.

Al lugar se personaron los agentes Ángel De Río, José Rosa, Sergio Bruno y Juan Santiago, adscritos a la Unidad Marítima, quienes atendieron la situación. Posteriormente, el agente Santiago se lanzó al agua y logró rescatar a los tres hombres, quienes fueron certificados sin signos vitales en la escena.