La Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCA) cuenta con varias organizaciones estudiantiles con distintos misiones y propósitos, entre las que destacan Platos Calientes, de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, y otras orientadas a las artes como el teatro y la música.

De acuerdo con el profesor Felipe González, chef supervisor del programa de impacto social, Platos Calientes es un esfuerzo de la unidad de la UPR que, tras el inicio de la pandemia por el COVID-19 en el 2020, atiende la necesidad de distribuir comida preparada al momento entre el estudiantado.

“El rector, el doctor José Meza, se me acercó para desarrollar el concepto de comida caliente”, comentó el chef González, catedrático auxiliar en la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes.

González detalló que la asociación, en principio, funcionó como una agregación de la iniciativa Come Jaguar. A diferencia de Platos Calientes, Come Jaguar, que aún opera en la unidad, reparte alimentos no perecederos.

Desde la izquierda, el profesor Felipe González, junto a los estudiantes Rochelle Quiñones, José Luis Del Valle y Mayrangeli Cruz. ( Xavier Garcia )

A partir de enero de 2023, Platos Calientes pasó de ser una colaboración a convirtirse en una organización oficial de la UPRCA.

“Se establece una comitiva, se establece un menú. El día antes de la actividad se establece inventario”, contó González sobre algunos de los trabajos rutinarios de la asociación. Asimismo, reiteró el compromiso de alimentar a la comunidad estudiantil, al menos, una vez a la semana.

“Hay hambre”, destacó González sobre la necesidad de suplir alimentos a los alumnos.

Por otro lado, el profesor recalcó el apoyo que el rector Meza le brinda al programa. “El doctor Meza quería sufragar esta necesidad”, señaló.

Para suplir los productos de la cocina, la organización Banco de Alimentos abastece la demanda de alimentos para Platos Calientes.

Las estudiantes Ariana León y Mayrangeli Cruz almuerzan platos confeccionados bajo el esfuerzo de Platos Calientes. ( Xavier Garcia )

“Hay un apoyo interno, pero existe una filosofía autosustentable en este proyecto. Estoy constantemente buscando fondos para suplir el aspecto financiero”, explicó el chef González.

A lo largo de los años, el esfuerzo se ubicó, primero, en la entrada de la unidad carolinense. Luego, se encontraban en la plazoleta principal de los Jaguares y, actualmente, ofrecen diversos platos, desde spaghetti hasta comida criolla, directamente desde una cocina cerca del comedor universitario.

Por otro lado, otra organización que se destaca en la unidad es el Círculo Teatral Universitario (CTUC), que está abierta a estudiantes de cualquier destreza para montar obras para actividades en la universidad, tanto para personas dentro como fuera del campus.

La presidenta de la organización, Ariana León, mencionó que el CUTC -compuesto por 19 estudiantes- utiliza el teatro del campus y también el salón de danza para sus reuniones. La estudiante detalló que participan en actividades como la Bohemia Bajo las Estrellas, actividad en la que integrantes de las distintas organizaciones presentan sus talentos y montan obras de comedia, abiertas para toda la comunidad. También explicó que la universidad apoya de manera muy positiva a la organización.

Aunque para formar parte del CUTC no hay requisitos, si se pide a los estudiantes interesados “aprender un monólogo de máximo dos minutos” para presentar frente al director e integrantes del grupo. En el grupo no sólo trabajan con la actuación, sino que también tienen espacios para que los estudiantes trabajen la escenografía y vestuarios.

La vicepresidenta de la organización y estudiante de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, Mayra Cruz Fernández, resaltó que la organización se destaca por permitir la expresión estudiantil por medio de las obras que representan. Además, explicó que es un lugar abierto a quienes “se quieran desarrollar” en áreas como, por ejemplo, mejor dominio de la interacción con otras personas. Cruz Fernández destacó que la organización la ha ayudado a mejorar en destrezas de comunicación, detalle que dice la ayudará profesionalmente en su área de estudio.

El Coro de la UPR Carolina. ( Xavier Garcia )

Mientras, el Coro de la UPR Carolina se destaca por sus talentos y por sus actividades. Paola Tous, presidenta del Coro, mencionó que todo comenzó en el 1979 con reuniones informales de un grupo de estudiantes que quería crear un coro oficial en el recinto. En 1983, se instituyó oficialmente la agrupación con el profesor David Franco, quien lideró el coro por 30 años. Carlos Rivera Aponte es el actual director y fundador del coro de cámara, que recién inicia sus labores.

Tous resaltó que dentro del grupo ofrecen talleres vocales y talleres de música, lo que permite que los estudiantes puedan unirse sin necesariamente tener un trasfondo musical. Destacó oportunidades que ha tenido la organización como, por ejemplo, viajes para representar a la universidad y conciertos por trimestres. También, mencionó que el espacio que utilizan para ensayar y reunirse es el salón de coro, pero que hay momentos en los que se reúnen en la biblioteca porque “tiene muy buena acústica”.

La presidenta de la organización explicó que la institución les regaló unas tabletas para que pudieran tener las letras y partituras de las canciones de manera accesible. Además, señaló que la universidad les regalará sus uniformes oficiales para cuando tengan actividades públicas.

“Así como las organizaciones atléticas tienen sus uniformes, nosotros también tendremos los nuestros”, puntualizó la presidenta.

La presidenta del Coro, Paola N. Tous, izquierda, junto a la también integrante de la agrupación, Aimar Y. Luciano Soprano. ( Xavier Garcia )