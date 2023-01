La organización sin fines de lucro PathStone Corporation Puerto Rico recibió $500,000 por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) para capacitar a estudiantes en carreras ambientales y posicionarlos en un empleo.

Estos fondos permitirán educar a 120 personas residentes de nueve municipios de la Isla, de las cuales al menos 80 se esperan que ocupen plazas en trabajos ambientales.

El programa de capacitación incluye 334 horas de estudio que se distribuyen en cursos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional federal, relacionados con el manejo de plaguicidas, así como programas de reducción de asbesto, plomo y moho. También tomarán un curso de soldadura.

PathStone Corporation Puerto Rico fue una de las 29 organizaciones incluidas para distribuirse $14.3 millones en subvenciones para programas de capacitación laboral por parte de la EPA.

“Es un honor para PathStone tener la oportunidad de continuar sirviendo a los residentes de comunidades de justicia ambiental para que obtengan un empleo. Con esta nueva oportunidad, impactaremos a los municipios de Caguas, Guaynabo, Humacao, Juncos, Las Piedras y San Juan con servicios de capacitación y empleo orientados a carreras ambientales”, reiteró Mileidy Soto, directora de Programas de Adiestramiento y Empleo de PathStone Corporation Puerto Rico.

Brenda Soto, vicepresidente de Servicios Directos de PathStone Corporation, por su parte, reiteró que la organización está comprometida con brindarle nuevas oportunidades a los residentes de Puerto Rico.

“Hoy celebramos la nueva oportunidad que EPA nos ha brindado de poder capacitar a más personas en áreas ambientales especializadas. En nuestros ocho años operando proyectos de la EPA, ya son más de 428 personas capacitadas y preparadas en una carrera ambiental. Para nosotros es un honor poder continuar estrechando lazos con la EPA en beneficio de los ciudadanos que más lo necesitan. Hacemos una doble contribución: aportamos a mejorar las condiciones de salud ambiental de nuestras comunidades y mejoramos la calidad de vida de las personas. Este programa insertará a los participantes de áreas rurales en empleos especializados con los que podrán mejorar sus condiciones de vida”, expresó Soto.

“Con esta cantidad de fondos sin precedentes a través de la Ley Bipartidista de Infraestructura, podemos proporcionar a las personas las herramientas y habilidades que necesitan para encontrar un empleo a largo plazo”, dijo la administradora regional de la Región 2 de la EPA, Lisa F. García.

“Estos fondos brindarán a las personas subempleadas y desempleadas en Puerto Rico una capacitación crítica para que puedan reinventar y revitalizar sus vecindarios y llevar la justicia ambiental a sus comunidades, que frecuentemente se han pasado por alto”, añadió la Administradora Regional de la Región 2 de la EPA.

Entre los socios clave con los que contará PathStone Corporacion Puerto Rico para este proyecto están la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, Center for Creative Land Recycling, VACU-TOUR, Mercado Familiar, SHRM PR Chapter, Citizen Services Fair, Comité de Patronos, Junta Local Desarrollo, Toledo Engineering LLC, BLDM LLC, WRN Construction Inc., Industrial Central Services, Ciudad Autónoma Toa Alta, Junta Local de Desarrollo Laboral, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Municipio de Cataño, The Área Local Desarrollo Laboral Manatí Dorado/American Job Center, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y New Robles Driving School.

La EPA subvenciona este proyecto a través de su Programa de Capacitación Laboral Brownfields bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura de la Administración del Presidente Biden.

Desde que comenzó este programa en 1998, ha otorgado más de 371 subvenciones. Alrededor de 20,341 personas han completado la capacitación y, de ellas, más de 15,168 personas han sido colocadas en empleos a tiempo completo en carreras relacionadas con la salud y seguridad ambiental.

Para más detalles sobre pasadas subvenciones puede consultar la base de datos de la EPA accediendo al enlace https://java.epa.gov/acrespub/gfs/

Desde el 2015 PathStone Corporation Puerto Rico ha recibido más de $1.2 millones en cinco subvenciones del Programa de Capacitación Laboral Brownfields de la EPA. De hecho, la subvención otorgada en el 2022 para adiestrar en carreras ambientales a residentes de los pueblos de Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Bayamón, Cataño y Dorado aun está reclutando estudiantes. Por lo que residentes de estos municipios interesados en participar están a tiempo de formar parte del programa de capacitación y empleo.

Para más información sobre el Programa de Capacitación de la Agencia de Protección Ambiental los interesados pueden llamar a PathStone Corporation Puerto Rico al: 787-309-1417. También pueden enviar un correo electrónico a jguzman@pathstone.org o escribir un mensaje a través de la página de Facebook: PathStone Corporation Puerto Rico.

PathStone Corporation es una organización privada sin fines de lucro con sede en Rochester, Nueva York, de desarrollo comunitario y servicios humanitarios que sirve a Puerto Rico desde el 1998. Su misión es construir la autosuficiencia familiar e individual, fortaleciendo comunidades rurales y urbanas de trabajadores agrícolas.

La organización promueve la justicia social a través de diversos programas de ayuda. Cuentan con proyectos de vivienda de interés social, asistencia y préstamos a pequeños y medianos negocios, así como adiestramiento y empleo para fortalecer las destrezas, el desempeño y el potencial de los individuos para posicionarlos en el mercado de empleo. Además de Puerto Rico, opera en los estados de Vermont, Delaware, Indiana, Ohio, Nueva York, Maine, New Jersey, Pennsylvania y Virginia.