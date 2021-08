Ahora que se acerca el retorno presencial a las escuelas, en momentos en que la pandemia del COVID-19 no parece dar tregua, es esencial que madres, padres y encargados de los niños y niñas sigan los protocolos de las escuelas para atender esta situación y que se vacunen contra el peligroso virus todas las personas que pueda hacerlo, incluyendo los niños mayores de 12 años.

Así lo recomendaron dos reconocidos pediatras, la doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, y el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

“Para empezar, hay que decir que estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales los pediatras en general. Hemos hechos conferencias para informar al respecto. Los niños ya han sufrido mucho con el encierro en sus casas. Se ha visto más maltrato y otras situaciones que no queremos. Y también está la parte de integración social, de combatir el sedentarismo, cosas que la escuela promueve”, afirmó Ramos, antes de ofrecer recomendaciones a los padres sobre cómo prodecer con el retorno a las escuelas.

“Los padres tienen que cumplir, no solo con la vacuna de COVID, sino con todas las demás que se requieren. Si tiene más de 12 años, tiene que tener no solo la de COVID, sino verificar que tenga todas las demás vacunas al día, pues mucha gente con esto del COVID y los cierres descuidó sus visitas al pediatra”, comentó.

Por otro lado, explicó que, contrario a lo que puedan creer muchas personas, “los niños son los mejores que siguen instrucciones”.

“Aunque la gente diga que no, ellos siguen el modelaje. El uso de mascarilla, el lavado de manos, si ven eso en su casa, lo siguen”, sostuvo Ramos. “Si los padres están al garete, pues los niños estarán igual. Así que necesitamos ese modelaje positivo en la casa”.

“Y entonces, si le van a dar meriendas, pues asegurarse que sea dieta balanceada”, agregó.

“Y verificar la parte escolar, qué pide la escuela, cuáles son los requisitos. Los papás tienen que ponerse al día con las guías del Departamento de Salud, que incluye nueve puntos, no solo la vacunación, también el distanciamiento, lavado de manos, ventilación, las pruebas aleatorias que se van a hacer. Lo pueden buscar en la página del Departamento (de Salud) para que estén al día”, sostuvo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

“En la escuela es requisito que todos los mayores de 12 años estén vacunados, todo el personal docente está vacunado, y si papá quiere ir a la escuela a hablar con un maestro, tiene que estar vacunado”, agregó.

“Todos los mayores y todos los niños que puedan deben estar vacunados, así se protege a los niños y se protege también a los mayores de las comunidades, para que esos niños no infecten a sus abuelos”, insistió Ramos. “Eso se vio con la vacuna contra neumococos, que ayudó muchísimo a detener esas infecciones. Tener gente vacunada ayuda a tener sistemas mejores en toda la sociedad”.

Ramos, de hecho, recordó que mañana, sábado, habrá actividades de vacunación masiva en 42 lugares a través de toda la Isla. “Vamos a estar vacunando a todos los mayores de 12 años, es importante que la gente vaya y vacune a los nenes y se vacunen para que estén más seguras las escuelas”.

La doctora Suárez coincidió en los planteamientos del doctor Ramos, y exhortó con igual insistencia a vacunarse contra el peligroso virus.

“Los pediatras favorecemos que los niños regresen a las escuelas. Es el lugar donde mejor aprenden y son demasiadas las ventajas de la interacción con otros niños”, afirmó la doctora, agregando que con este periodo de enseñanza remota “hemos visto problemas de obesidad, de falta de actividad física, hemos visto más maltrato, hemos visto problemas serios asociados a la falta de haber ido a la escuela por año y pico, problemas de inactividad física, de falta de interacción con sus pares. Y el aprendizaje no ha sido óptimo”.

La doctora admitió que “hay un reto bien grande de volver a la escuela, porque tenemos una pandemia que está muy activa”.

“Pero afortunadamente el COVID no ha mostrado ser peor en niños que lo que es adultos. Por lo general, en los niños los síntomas de COVID no son tan severos como en adultos, la mortalidad y las hospitalizaciones no se comparan jamás con los adultos, en todo el mundo”, comentó.

“Y los pequeños de menos de 10 años no son buenos transmitiendo el virus. Y los mayores siguen instrucciones mejor y se pueden vacunar desde los 12 años”, agregó. “Por eso entendemos prudente regresar a las escuelas, mientras sigan las instrucciones”.

La doctora Suárez recordó que “cada escuela tiene sus protocolos y los padres deben familiarizarse con ellos”.

“Hay unas guías, del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) y la Academia Americana de Pediatría para regresar a la escuela, que son las guías que se siguen aquí. Recomienda uso de mascarilla todo el tiempo en los niños mayores de 2 años, distanciamiento social, lavado de manos frecuentes, las medidas de limpieza en la escuela, pruebas de COVID al azar”, recordó. “Cada escuela tiene sus protocolos que ajusta a sus realidades, sus medidas para ir al comedor, otras medidas como que quizás sean los maestros los que estén cambiando de salón”.

“Y los nenes siguen instrucciones, se dejan las mascarillas, se lavan las manos, y para mantener el distanciamiento, pues si les haces unos cuadros en el piso, pueden jugar manteniendo distancia. Hay que ser creativo, eso se puede hacer, y siempre tener un adulto presente”, aseveró.

“Y la vacuna tiene una función superimportante en volver a la escuela. Los mayores de 12 años se pueden vacunar. Y todos los mayores deben estar vacunados”, afirmó. “Y si no están vacunados, pueden vacunarse mañana (sábado) que tenemos vacunación por toda la Isla”.

“Los mayores contagios se dan en la casa. Y ves que es frecuente que no esté vacunado alguien. La vacuna disminuye el riesgo de enfermedad severa, de hospitalización y de muerte. Entre más vacunados, menos probabilidad de contagios, menos enfermedad severa, y menos probabilidad de que el virus pueda mutar, y se disminuye la posibilidad de que los menores se infecten”, insistió la doctora, exhortando al público a “informarse con fuentes adecuadas”.

“La vacuna, por mucho, los beneficios son superiores a los posibles efectos adversos que son muy raros y son tratables médicamente, y estadísticamente hablando no son ni significativos”, agregó.

Finalmente, la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría sostuvo que las autoridades “van a estar pendientes y se tomarán las medidas apropiadas para contener cualquier brote o cualquier situación que pueda ocurrir. Nada está escrito en piedra, y se ajustará. Pero a medida que la población cumpla con las recomendaciones, estaremos en mejor posición de devolver a nuestros niños a la normalidad”.