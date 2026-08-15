El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan mantiene una alerta de riesgo alto de corrientes marinas en varias zonas costeras de Puerto Rico, mientras que también están vigentes advertencias para embarcaciones pequeñas debido a vientos fuertes y oleaje peligroso.

Según el boletín emitido el viernes 14 de agosto, el alto riesgo de corrientes marinas permanecerá vigente hasta la noche del domingo en playas expuestas del norte, este y sur de Puerto Rico, además de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

El NWS advierte que las corrientes pueden ser potencialmente mortales, ya que tienen suficiente fuerza para arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro, donde regresar hasta la orilla puede resultar difícil.

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Las corrientes de resaca son canales de agua que se desplazan rápidamente desde la costa hacia aguas más profundas. Suelen formarse cerca de zonas bajas o interrupciones en bancos de arena y alrededor de estructuras como rompeolas, espigones y muelles.

Por esta razón, las autoridades recomiendan prestar atención a las instrucciones de los salvavidas, las banderas de las playas y los avisos colocados en las zonas de baño.

¿Qué hacer si una corriente arrastra a un bañista?

El NWS recomienda mantener la calma, pedir ayuda y mantenerse a flote. Si la persona tiene que nadar para salir de la corriente, debe hacerlo paralelamente a la costa hasta alejarse del canal y luego dirigirse nuevamente hacia la playa.

La agencia advierte que no se debe intentar nadar directamente contra la corriente, porque esto puede provocar un rápido agotamiento.

Peligro para embarcaciones pequeñas

En el ámbito marítimo, el NWS mantiene varias Advertencias para Embarcaciones Pequeñas.

Para las aguas del Atlántico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, así como sectores del Pasaje de Anegada y las aguas del Caribe al sur de Puerto Rico, la advertencia estará vigente hasta las 5:00 p.m. del domingo.

En esas zonas se esperan vientos del este de entre 15 y 25 nudos, con ráfagas de hasta 35 nudos, además de oleaje de 6 a 9 pies.

El aviso también incluye sectores de las aguas costeras del norte y sur de Puerto Rico, las aguas al este de la isla, Vieques y áreas alrededor de Culebra y San Juan. Para estas zonas, la advertencia estará vigente hasta la 1:00 p.m. del sábado.

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En estos sectores se pronostican vientos del este de 15 a 20 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos, y oleaje de 4 a 7 pies.

El NWS señala que estas condiciones serán peligrosas para embarcaciones pequeñas y recomienda que los navegantes sin experiencia, particularmente quienes operan embarcaciones pequeñas, eviten salir al mar mientras permanezcan las condiciones adversas.

El pronóstico del NWS también anticipa que los vientos alisios continuarán generando condiciones marítimas de picadas a peligrosas durante el fin de semana, mientras el riesgo elevado de corrientes marinas persiste en buena parte de las playas de Puerto Rico, Vieques y Culebra.