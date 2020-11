Octubre culminará como el mes con más casos diagnosticados de COVID-19 en el desarrollo que ha tenido hasta la fecha la pandemia en Puerto Rico y como el periodo en que más contagios han surgido en la población pediátrica donde ya suman tres menores de edad fallecidos por el novel coronavirus.

Así lo confirma un análisis realizado por el gerente de Investigación del Fideicomiso de Salud Pública del Puerto Rico Public Health Trust, Marcos López, quien detalló que el repunte sostenido de casos que hubo en octubre culminará con más de 9,000 contagios confirmados del virus, lo que provocaría una cifra récord en el desarrollo de la enfermedad en la isla.

Según los datos del Departamento de Salud, ayer se sumaron 395 casos confirmados del virus, lo que eleva a 34,541 el total de diagnósticos. Mientras, los probables alcanzan los 32,120 casos, incluyendo 149 agregados en el informe de ayer. Los convalecientes se calculan en 29,903 por lo que se estima que hay unos 4,638 casos activos. Mientras, el total de fallecimientos es de 832 y, de estos, el 89% son en personas mayores de 60 años.

“Con esos números, que son hasta el 29 de octubre, hay 8,591 casos adjudicados a octubre… pero la proyección es que con los casos que entrarán esta semana esa cifra ubicará a octubre, definitivamente, sobre los 9,000 casos lo que sobrepasaría las cifra récord de septiembre que, actualmente, es de 8,981”, dijo López.

“Subirá de manera aparatosa y eso me preocupa porque la situación no está mejorando y aun faltan eventos que exacerban el asunto como lo son los eventos preelecciones, el mismo día de las elecciones y las festividades que se acercan como el Día de Acción de Gracias y las Navidades”, sostuvo el investigador científico.

Por su parte, el profesor de bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry, quien analiza diariamente la situación del COVID-19 en Puerto Rico detalló que la tasa de positividad del virus aumentó de 9% a 12% en el mes de octubre.

“Ya vamos por 400 diarios positivos en promedio… y recuerden, estos son los detectados. Los no detectados son muchos más. Mi estimado es que hay más de 10,000 y hasta 15,000 casos activos en Puerto Rico ahora mismo”, reaccionó en Twitter.

Según el análisis de Irizarry, el cual utiliza cifras oficiales del Departamento de Salud, hasta ayer, el 22 de octubre fue el día de mayor casos diagnosticados durante el pasado mes con un total de 525. Luego le sigue el 24 de octubre con 524 casos y el 14 de octubre con 516.

Más contagios en menores

De otra parte, octubre también se ubica como el mes con mayor contagios registrados en la población pediátrica.

Según explicó López, con los datos que se tienen de octubre se determina que la enfermedad se diagnosticó a 1,316 menores de 19 años, una cifra que supera por más de 140 casos a los 1,175 que se adjudicaron a este sector demográfico en septiembre. Mientras, en agosto el registro de casos en menores fue de 1,094 y en julio de 861.

“Habría que evaluar, pero tomando en cuenta los informes del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), el cual indica un número considerable de contagios y brotes en eventos familiares, pues se podría decir que estos menores se están contagiando en esos entornos. Y eso es sumamente terrible. Con todo lo que vemos en octubre podemos decir que no se está cumpliendo con la orden ejecutiva y la gente está bajando mucho la guardia”, determinó.

Al momento, de las 832 muertes registradas por Salud, dos corresponden a menores de 19 años: una niña de 13 años de la región de Caguas y una joven de 19 años de la zona de Fajardo. En tanto, este fin de semana trascendió el fallecimiento de un adolescente de 16 años que estuvo durante dos meses en la unidad de cuidados intensivos a causa de la enfermedad. Según explicaron sus padres en una entrevista con Noticentro, el joven adquirió el virus a través de sus padres, policías de profesión. Su progenitor dijo que al menos siete miembros de la familia resultaron contagiados con el coronavirus.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, dijo que el efecto del dramático aumento de casos registrados en el mes de octubre se comienza a percibir en las hospitalizaciones y se agudizará en las próximas semanas.

“Hemos visto un aumento paulatino en casos y hospitalizaciones. Estamos viendo lo que ocurrió en julio y agosto cuando empezaron a aumentar los casos que coincidió con la reapertura y aglomeraciones en eventos políticos por las primarias… ahora lo que nos preocupa es lo que haya pasado en Halloween y lo que viene con las elecciones y las festividades de Thanksgiving y Navidad”, expresó.

Advirtió que la ciudadanía debe estar consciente que en esta temporada “el COVID no está solo… está atacando con la presencia de otras enfermedades”.

“Ahora no es solo COVID… ahora estamos viendo aumento de casos de dengue, de virus sincitial, de influenza”, dijo referente a los pacientes pediátricos.

Manifestó que en Puerto Rico se han diagnosticado con la enfermedad a bebés de días de nacido, quienes han tenido que ser ingresados al hospital por presentar un cuadro de fiebre y deshidratación.

“La gente tiene la percepción de que a los niños no les va a dar el COVID severo y es importante que sepan que esto es una ruleta rusa. No sabemos a quién le va a dar la enfermedad severa. Ya hemos tenido casos de niños y adultos saludables que les ha dado el virus y han fallecido. No es lo común, pero ocurre”, acotó al suplicar a los adultos a no llevar a los nenes a los centros de votación o caravanas políticas.