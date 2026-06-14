Pedro “Pellito” Santiago dejó el pasado 1 de junio su kiosco ambulante en Cayey y arrancó a caminar. Salió solo, en ruta hacia el sur, rumbo a Santa Isabel, para luego recorrer toda la zona oeste y norte hasta San Juan, con el firme propósito de llevar un mensaje en defensa de los agricultores del país y su derecho de ganarse su sustento.

Ayer, dos semanas después y tal como lo prometió, llegó hasta La Fortaleza para dejar sentir su reclamo.

Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Decenas de personas, portando banderas de Puerto Rico, acompañaban a “Pellito” en el último tramo de su travesía que costó físicamente, pero que también rindió frutos.

PUBLICIDAD

“Llegamos… estamos explotaos”, exclamó “Pellito” en el tramo final, justo al entrar al área del Viejo San Juan.

Santiago inició su peregrinación luego que varios comerciantes ambulantes que habitualmente venden sus productos agrícolas en la PR-7722, en la llamada Ruta Panorámica, recibieran comunicación del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) con la orden de desalojar sus establecimientos.

Es la misma carta que también cursaron a los comerciantes en la PR-129 de Arecibo a Lares y en la PR-1 de Mayagüez a Cabo Rojo.

“No caminamos por pasatiempo, caminamos por la DIGNIDAD de los agricultores y los vendedores ambulantes que nos buscamos el peso todos los días en la carretera y en la tierra”, escribió Santiago en la cuenta de Facebook de la Finca Los Pellos, donde se mantuvo actualizando su ruta.

La travesía no fue fácil. Primero, se extendió mucho más de lo que había pronosticado. Para colmo de males, se lesionó en el primer día del trayecto y pensó más de una vez en quitarse.

“Los primeros días fue solo, y solo, la mente te traiciona mil veces”, confesó minutos antes de iniciar su último tramo, ya en San Juan

“Empezamos ver el cariño de la gente y algo que nunca esperé ver. Yo sabía que los vendedores ambulantes éramos muchos, pero no tanto y tampoco me había percatado que el 60% son gente mayor”, contó.

“Estamos viviendo un momento que es difícil. No nada más para nosotros, sino para los comerciantes. Los altos costos nos están matando en todo”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Sostuvo que muchos vendedores en el trayecto no conocían de su lucha, por lo que fue también un proceso de educación.

“Cuando le explicábamos de lo que quería hacer DTOP – tú veías la cara de ellos de angustia porque estamos viviendo un momento que es difícil. No nada más para nosotros sino para los comerciantes. Los altos costos nos están matando en todo. Yo creo que eso es lo que les falta a nuestros políticos, es que no han caminado a pie para ver la pobreza de Puerto Rico… en Puerto Rico sí hay pobreza”, reflexionó.

​Santiago, además, dijo que aunque es la primera vez que realiza una caminata como esta y que la ruta fue extenuante, está dispuesto a volver a hacerlo por otras causas en defensa de los puertorriqueños.

Contó, muy emotivo, cómo la falta de agua afectó a su mamá, quien partió de este mundo.

“Mi mamá se fue en mi casa, porque no había agua y había que tener agua pa cuidarla”, dijo mientras aguantaba las lágrimas.

“Hoy le digo a todo el mundo, si tú tienes una lucha, sal y camina con nosotros. Si estás sin agua, ven y camina con nosotros que el día que yo tenga que caminar por la gente sin agua vamos a salir nosotros. Hoy caminamos los vendedores ambulantes y los agricultures, pero si mañana tenemos que caminar por los del superacueducto, lo vamos a hacer”, sentenció.

Mientras Santiago realizaba su trayecto, el DTOP anunció el sábado que, por orden de la gobernadora Jenniffer González, revirtió la orden para sacar de las orillas de las carreteras PR-129, de Arecibo a Lares, así como la PR-100, en Cabo Rojo, a los vendedores ambulantes.

La medida se da a semanas de que personal del DTOP removiera estructuras que ya habían levantado los vendedores para ubicar sus kioscos, que mayormente eran de venta de verduras y artesanías.

Santiago logró completar su trayecto y, de paso, hizo un llamado a la gobernadora para reunirse mañana, lunes, para discutir la situación de los comerciantes ambulantes.