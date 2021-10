La inoculación contra el COVID-19 a menores sin el consentimiento escrito de al menos uno de sus progenitores o tutor legal podría incurrir multas. Esto busca la representante Lisie Burgos Muñiz al radicar el Proyecto de la Cámara 1070.

Los padres que no presenten autorización firmada podrían enfrentar daños estatutarios de hasta $10,000, mientras que las corporaciones que administren la inmunización sin contar con la debida documentación de $20,000.

“Mi proyecto surge de la desconfianza que ha manifestado el Pueblo en lo referente al proceso de vacunación que está llevando a cabo la Rama Ejecutiva. Hemos visto como el Gobernador ha impuesto cargas muy onerosas a los no vacunados con la intención de obligarlos a vacunarse so pena de enfrentar sanciones en sus trabajos. A esto se añade los atropellos de algunos miembros de la clase médica en la negación de servicios a sus pacientes no vacunados. Nos preocupa como la Rama Ejecutiva pueda atender la vacunación de menores ante la posible autorización, por parte de la FDA, del uso de la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años. Por esta razón, nos toca prevenir”, comentó la portavoz cameral de Proyecto Dignidad.

“Ante las reiteradas violaciones a derechos civiles por parte del Ejecutivo, no vemos porqué confiarle al Gobernador y al secretario de Salud el bienestar y la salud de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Precisamente, son los padres quienes deben asistir a sus hijos en la decisión de aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19. Ningún menor de edad cuenta con los conocimientos y las capacidades necesarias para entender todos los riesgos previsibles de la vacunación o de cualquier otro tratamiento o procedimiento médico”, indicó.

“Es por esto que, como legisladora y ciudadana, rechazo categóricamente cualquier intromisión indebida del Estado y de cualquier tercero con el derecho de los menores a contar con el consejo y autorización de sus padres en lo que respecta a decisiones médicas. Los padres siempre contarán con mi apoyo en la defensa de todas las obligaciones y derechos enmarcados en la figura de la patria potestad. Nuestros hijos no pertenecen al Estado ni a las farmacéuticas”, agregó.