Aunque el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) ha avanzado bastante en el procesamiento de las solicitudes de beneficios por desempleo y del programa de asistencia de desempleo por la pandemia del COVID-19 (PUA, por sus siglas en inglés), el secretario Carlos Rivera Santiago fue categórico en que todavía queda bastante trabajo por hacer, pues restan por atender decenas de miles de solicitudes.

“Todavía nos queda un 25% de solicitudes pendientes. Así que no cantamos victoria. Siempre hay espacio para mejorar, y lo que queremos es precisamente eso, atender a todos los ciudadanos y ayudarlos”, sostuvo Rivera, al hablar de la situación de desempleo que enfrenta la Isla como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y la avalancha de reclamaciones que ha recibido el DTRH.

Según expuso el secretario, el volumen de reclamaciones ha sido tal desde mediados de marzo a este mes, que supera por mucho lo que procesa la agencia en promedio durante todo un año. Explicó que, al 21 de agosto habían recibido 695,687 solicitudes, de las cuales 346,542 correspondían a beneficios por desempleo y 349,145 al programa PUA. En un año promedio, el DTRH procesa entre 47,000 a 48,000 reclamaciones.

De ese total de 695,687 solicitudes, agregó Rivera, “ya tenemos recibiendo pagos o beneficios a 530,780 de las solicitudes”, lo que equivale más o menos al “75% de las solicitudes”.

Los esfuerzos de la agencia están dirigidos a completar el procesamiento de ese 25% restante, que serían 165,907 reclamaciones.

Por otro lado, el secretario explicó que persiste la situación con los ya famosos “puntos controvertibles” que demoran la entrega de beneficios a reclamantes.

“Quedan muchos todavía, sobre 55,000. Puede ser porque la persona contestó algo erróneamente; en otros casos, que son la mayoría, son situaciones en las que el ciudadano debe documentos que tiene que mostrar. Por ejemplo, si dice que le pagaron un dinero por vacaciones en el periodo que está reclamando, tiene que traer el talonario para descontar eso”, indicó.

Recomendó a ciudadanos que tengan puntos controvertibles a visitar las páginas oficiales de la agencia en las redes sociales Facebook y Twitter, donde están colgada información sobre los documentos necesarios para resolver cada punto controvertible. El ciudadano puede luego someter esos documentos a través de la página oficial del DTRH en internet, que es la forma más rápida y recomendada, o depositándolo en alguno de los buzones instalados en las oficinas regionales o el edificio sede del DTRH en Hato Rey.

Rivera abundó que el proceso se ha visto afectado por un sinnúmero de situaciones, desde “problemas con los sistemas, que es algo que se ha hecho público y que por mucho tiempo no se atendió”, hasta las miles de reclamaciones fraudulentas o de personas a las que no les correspondía recibir beneficios, o incluso los miles de cheques que son devueltos semanalmente al DTRH por el correo, por problemas en las direcciones.

“Tenemos situaciones de casos de empleados públicos que han solicitado el PUA, cuando no les aplica. Tenemos otro problema que es que estamos recibiendo sobre 2,000 cheques semanales de vuelta, porque el ciudadano no puso bien la dirección, o porque no coincide con la que usa el correo, y lo devuelven, y entonces hay que coordinar para entregarle el cheque personalmente”, enumeró Rivera al referirse a contratiempos que han tenido que encarar.

Además, sostuvo, han recibido 82,661 solicitudes de personas que son inelegibles para recibir esos beneficios (75,831 de desempleo y 6,830 de PUA).

Y también está la situación de reclamaciones incorrecta o casos de fraude, muchos de los cuales ya han sido atajados por las autoridades.

“Ahora mismo, hay múltiples investigaciones en curso, con muchos casos detectados. Hemos visto fraudes, robo de identidad, gente que reclama y aunque pone su información personal correcta omite datos o pone información incorrecta para los beneficios”, detalló Rivera sobre esas situaciones que, agregó, consumen tiempo que podría haberse usado en atender reclamaciones legítimas.

Advirtió además a cualquiera que piense que pudo haber burlado al DTRH, que “todo eso está registrado en nuestros sistemas, y toda esa data está guardada, y es fácilmente rastreable. Así que cualquiera que haya hecho algo incorrecto, lo pueden llamar ahora, o en algunos meses, o hasta años”.

Aclaró que la agencia ha recuperado ya “sobre $7 millones en dinero que han devuelto personas, porque no les correspondía. Hay gente llegando a diario a devolver dinero que no les correspondía”.

Por otro lado, Rivera comentó que esperan acelerar el procesamiento de las reclamaciones al PUA con un sistema virtual que estaría entrando en funcionamiento para septiembre, y que estará conectado a la información del Departamento de Hacienda, mediante el cual se procesaría la solicitud de PUA de manera automatizada, y el reclamante recibiría el dinero por depósito directo en 24 a 48 horas.

En cuanto a la atención al público, el secretario reiteró que no se está haciendo de manera presencial, en cumplimiento con las recomendaciones para evitar el contagio con COVID-19. No obstante, aseguró que han puesto en vigor un sistema para atender las reclamaciones pendientes, empezando por las reclamaciones más antiguas.

“Estamos generando un turno, y le indicamos al ciudadano por un (mensaje de) texto, por email, o ambas, un día y la hora aproximada en que nos comunicaremos con ellos para atender su caso. En la última semana y media, se han citado para los próximos día agosto, 44,000 casos. Se le da el día y la hora aproximada y un empleado atiende el caso y ese punto controvertible. Esa es la forma en que atendemos al público”, dijo Rivera.

Hay ciudadanos que se han quejado que no los están atendiendo, pese a sus múltiples gestiones ante el DTRH. Esa situación ha generado malestar, protestas e incluso este lunes hubo un intento de varios ciudadanos de irrumpir en el DTRH, lo que generó un motín que terminó con varios arrestados por la policía.

Sin embargo, el secretario insistió en que “no hemos parado de trabajar” y que se atendería cuanto antes todas las reclamaciones pendientes.