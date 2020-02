El colectivo de pensionados “Las canas se respetan, las pensiones también” se apostaron a eso de las 4:30 de la tarde de hoy en la avenida Luis Muñoz Rivera cerca de las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal en Hato Rey para exigir cero recortes a sus pensiones y plantear su firme oposición al acuerdo presentado la semana pasada entre la Junta y los bonistas.

La Policía reportó tráfico congestionado en dirección de San Juan a Río Piedras. Según un video del periodista Felipe Gómez Martínez (WAPA), los manifestantes se encuentran en la intersección con la avenida Carlos E. Chardón.

“Estamos aquí para dejarles claro a la Junta de Control Fiscal y al gobierno de Puerto Rico que nuestras canas se respetan y nuestras pensiones también. Que sepan que estamos en total desacuerdo con lo nuevo que se ha presentado a los bonistas que contempla recortes a nuestras pensiones. Nosotros como pensionados de distintas agencias del gobierno seguimos alertando del riesgo inminente que corren nuestras pensiones”, sostuvo en declaraciones Eva Ayala, portavoz del grupo.

Empleados y jubilados cierran tránsito en la intersección de la avenida Muñoz Rivera y Calle Chardón. Reclaman cero recortes a las pensiones. @NoticentroWAPA pic.twitter.com/iZuVqt3zaW — Felipe GómezMartínez (@felipegomez1960) February 20, 2020

El colectivo, compuesto por los Capítulos de Jubilados de Prosol, Utier, Educamos y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) insistió en que no aceptaran recortes a sus pensiones para pagarle a los bonistas.

“Nosotros le dimos a este país 30 años de servicio, pagamos por nuestras pensiones esos mismos años que trabajamos, nuestra pensión no es un regalo, es parte de nuestro salario y no vamos a permitir que se use para pagarle a los bonistas. Nosotros los pensionados no somos responsables de esta deuda y no tenemos que pagarla con nuestras pensiones. Para muchos de nosotros es el único ingreso que tenemos, si nos quitan o recortan nuestra pensión nos están matando”, añadió Iris Matos, portavoz de la Asociación de Jubilados de la AEE.

Por su parte Ronald Vázquez, portavoz del Capítulo de Jubilados de la UTIER explicó que, en el caso de los sistemas de retiro de maestros, jueces y de nivel central el Gobierno dejó de hacer sus aportaciones lo que ocasionó un estrangulamiento económico de los sistemas.

“No solo en estos sistemas de retiro el gobierno dejó de hacer las aportaciones, este caso también se repite en los sistemas de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Universidad de Puerto Rico donde también el gobierno en crasa violación a los acuerdos ya sea por convenio o por ley habilitadora -en el caso de la UPR- no cumplió con sus obligaciones contractuales. El Gobierno le debe al sistema de retiro de la AEE 400 millones y al de la UPR 400 millones”, detalló Vázquez.

Los jubilados añadieron que continuarán realizando diversas actividades reclamando cero recortes a sus pensiones.

“Seguiremos en la calle defendiendo nuestras pensiones contra cualquier recorte que nos quieran imponer. Nuestras pensiones no son un privilegio, son el salario que se nos retuvo por años para ahora poder tener una pensión por lo que la defenderemos hasta las últimas consecuencias”, concluyó Ariel Aulet, presidente del Capítulo de jubilados de Prosol.