Pensionados y empleados activos se manifestarán este lunes, 8 de junio, en el lado norte del Capitolio para exigir que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2434, Ley para un retiro digno.

"La medida baja a votación hoy en la Cámara de Representantes y estamos esperanzados en que los legisladores de Cámara y Senado se mantengan firmes en su compromiso de cero recorte a las pensiones", expresó el portavoz del Capítulo de Jubilados y Jubiladas de la Federación de Maestros, Pedro Pastrana Ortiz.

Los cuerpos legislativos aprobaron hace unos meses la Resolución Concurrente 114, que establece que no se aprobará legislación que dé paso a recortes en las pensiones y beneficios de los jubilados.

PUBLICIDAD

"El P. de la C. 2434 crea un Sistema de Retiro Unificado para el gobierno central, el magisterio y la rama judicial que garantiza un retiro digno para los trabajadores y trabajadoras después de toda una vida aportando al país. Establece un fideicomiso administrado por los participantes del sistema y alternativas de capitalización que asegura su solvencia. En el caso del magisterio activo, permite que mantengan sus beneficios definidos, equivalentes a un 75% de su salario, al momento de su jubilación, sin recortes. No permite ningún recorte a las pensiones", añadió la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.

El nuevo Sistema de Retiro Unificado incluiría al magisterio, los empleados del gobierno central y la rama judicial.

Pastrana Ortiz destacó que "el proyecto atiende no solo las necesidades de los pensionados sino la seguridad del personal activo de que contará con un sistema sólido y una pensión decente cuando se retire".

El magisterio derrotó hace un año una propuesta de la Asociación de Maestros y la Junta de Supervisión Fiscal que hubiera significado recortes en sus pensiones, aumento en la edad de retiro y perdida de otros beneficios.

El P. de la C. 2434 fue presentado por la representante Lourdes Ramos, presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara y vicepresidenta de ese cuerpo legislativo. Esa comisión publicó un informe positivo sobre la medida recomendando su aprobación. Ha tenido el apoyo del Frente en Defensa de las Pensiones y la campaña Construyamos Otro Acuerdo.

PUBLICIDAD

"La Cámara y el Senado tienen la responsabilidad de proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a la voracidad de una Junta de Control Fiscal que se niega a definir los servicios esenciales y los sectores que no deben ser tocados en el proceso de quiebra. Son una agencia de cobro de los bonistas y los grandes capitalistas y no les importa empujar a la indigencia a nuestros jubilados y jubiladas. No lo podemos permitir", añadió Martínez Padilla.

De aprobarse en esta sesión, el proyecto sería considerado por el Senado este jueves 11 de junio.