Un “correntón de agua… lleno de babote” fue lo que sorprendió a la comunidad del Camino Bonilla, en el sector La Iglesia de Cupey, en medio de las intensas lluvias registradas ayer, lunes, para la zona de los campos de San Juan.

Sonaba como un río embravecido mientras recorría con fuerza calle abajo, afectando dos residencias que tenía a su paso.

Monserrate Hernández Díaz, de 72 años, fue de los primeros que se percató de que la corriente de fango amenazaba la comunidad, pero principalmente la vivienda que construyó con el esfuerzo que realizó por años al tener dos trabajos, uno en el municipio sanjuanero y otro como camionero.

La residencia de Monserrate Hernández Díaz y su esposa fue la que más daños sufrió. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Se inundó y yo empecé a llorar, porque se me inundó todo esto (la sala), el cuarto, el balcón, la casa de abajo”, dijo apenado el hombre.

El músico Andrés Rigau dormía sin percatarse de que su apartamento, ubicado en los bajos de la casa de Hernández Díaz, también se inundaba. El ruido lo despertó y cuando se fue a bajar del futón “estaba el piso lleno de agua”.

La escorrentía bajaba como si fuera una cascada. Se coló por el área del closet y las escaleras, llenando de fango anaranjado todo a su paso, incluyendo bocinas, amplificadores y otro equipo de música. La situación fue tal que su guitarra, la cual estaba aguantada por un trípode, quedó llena de agua en su interior.

“Me puse a limpiar, no pensé tanto. Como que me puse a mover, a dirigir el agua, abrir las puertas, todo. Después, anoche fue que la impresión como que, ‘¡diablo!‘. Cuando, veo eso vacío. O sea, todo el equipo que tengo ahí, todas las cosas que tengo para trabajar se fueron. Lo único que se salvó es lo que tengo en la guagua y lo que tenía levantado, que por suerte estaba el día antes trabajando en la computadora y lo dejé encima del mueble. Pero, el bulto de la compu (sic) estaba flotando. O sea, si llego a no sentarme a trabajar el día antes, la computadora también se va”, comentó el joven.

Personal del municipio de San Juan ayudaba con las labores de limpieza. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Rigau dijo que antes de mudarse a la comunidad verificó si era zona inundable. Le dio confianza de que el huracán Fiona no afectó la propiedad, pese a haber sido un evento de lluvia.

El lodo invadió las pertenencias de Rigau, como su ropa, enseres, cama, bocinas, amplificadores e instrumentos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La causa

Sin embargo, cercano a la zona comenzó una construcción en marzo del pasado año. Se trata de un proyecto de 89 viviendas asequible que presentó el exgobernador Pedro Pierluisi, ya que se construye con fondos federales y el apoyo del Departamento de la Vivienda. Al mismo se le conoce como Ensueño Rental Housing.

De este nuevo proyecto fue que bajó toda el agua que inundó a la comunidad.

“Al hacer esa construcción, escarbaron y, al dejar todo ese camino libre, botó todo ese babote que llegó a la casa mía. Porque aquí ni para (el huracán) María (2017) se había visto una cosa como esta”, relató Hernández Díaz, al comenzar a llorar al relatar que hasta los abanicos perdió.

El ingeniero a cargo del proyecto, William Preston Maldonado, de la constructora RFR Builders LLC, aceptó que la escorrentía inició en la construcción. Contó que tomó vídeos de lo acontecido, pero no los suministró a este diario pese a que se le solicitó.

“Fue súbito. Fue una cosa que el pronóstico de agua para ayer era .12 pulgadas y excedió dos pulgadas, y fue en 45 minutos. Que, si usted busca los manuales de diseño para lluvia, eso es una barbaridad de agua en muy poco tiempo. Yo tengo un vídeo de lo que corría por el proyecto. Cuando yo vine a verlo, era una barbaridad lo que cayó en un área bien pequeña”, explicó el ingeniero.

A un día de la emergencia registrada, empleados de la construcción fueron destinados a ayudar a limpiar las viviendas afectadas. Mientras, trabajadores del municipio de San Juan se dedicaban a pasar manguera de presión por la calle y aceras.

Vecinos del sector La Iglesia y Camino Los Bonilla en Cupey fueron los más afectados, aparentemente, por la construcción del proyecto Ensueño Rental Housing. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El director de Manejo de Emergencias de San Juan, Carlos Acevedo, detalló a Primera Hora que “lo que pasa es que esas carreteras (de la nueva urbanización) todavía están en tierra. Ya ellos tienen el sistema, supuestamente, el sistema fluvial construido, pero no lo pueden usar hasta que las carreteras no sean embreadas. Ellos, la construcción, hizo un sistema para retener las aguas, para que no cayeran en la comunidad abajo. ¿Qué pasa? La cantidad de lluvia caída ayer era más de lo que ese sistema alterno de mitigación que ellos habían construido podía captar. Así que el agua se les fue por encima. Como el agua se les fue por encima, eso cayó jalda abajo, como uno le dice, y afectó dos residencias. Una de las residencias no vive nadie. Está en construcción. La residencia del frente sí se afectó. Es una residencia y un apartamento, porque ellos alquilan un apartamento en la parte de abajo”.

La residencia que mencionó el director de Manejo de Emergencias que está en construcción le pertenece a Luis Rivera, quien compró la propiedad hace cinco años.

“La estoy arreglando poquito a poco y habilitándola. Tengo algunas pertenencias ahí ya, que fueron afectadas por el agua que vino desde la construcción a la parte de arriba y de las fuertes lluvias de ayer y eso nunca había pasado aquí verdad de toda la vida los vecinos llevan muchísimo tiempo más tiempo que yo viviendo aquí y esto nunca había pasado. Pero, la naturaleza es así. Cuando uno se adueña de las partes de ella, pues ella va a recuperar lo que le corresponde”, comentó.

Tanto Acevedo como el alcalde de San Juan, Miguel Romero, visitaron el lunes a los residentes afectados. El funcionario dijo que se les entregó dos váuchers a los damnificados, uno de $500 para artículos de primera necesidad y otro para la compra de alimentos.

Sin embargo, el funcionario y el ingeniero Preston Maldonado señalaron por separado que las pérdidas de estas familias serán costeadas por el seguro de la construcción.

Pero, lo que Hernández Díaz recalcó fueron las consecuencias emocionales que se quedan al vivir por una experiencia como la que atravesaron.

“Uno preocupado por las cosas y por ella, que tiene la presión por las nubes”, comentó, al referirse a su esposa, María de los Ángeles Sánchez Barbosa.

La mujer contó que estaba cocinando cuando fue alertada por su esposo de que la vivienda se inundaría. De inmediato, se puso nerviosa, lo que afectó su presión arterial.

“Se me metió por la cocina. Eso parecía un río y no pude hacer nada, siguió por ahí para allá, se metió para los cuartos, bajó por las escaleras. No pudimos hacer nada. Nos cogió de sorpresa”, relató la mujer.

No se espera que se repita

Ahora la pareja espera que la empresa de construcción resuelva la situación para que no vuelva a inundarse su vivienda. Es que aceptaron estar nerviosos de que un evento como el acontecido el lunes se vuelva a reportar.

El ingeniero informó a Primera Hora que desde el lunes mismo han comenzado a realizar canales de agua “más robustos” para evitar que la lluvia que se espera para los próximos días no afecte a la comunidad.

“Se están evaluando medidas de ingeniería para evitar que vuelva a pasar. Estamos activamente trabajando. El proyecto sufrió. Ahora mismo, realmente, está bastante detenido, porque la escorrentía fue tal de tal magnitud que erosionó las calles del proyecto y estamos evaluando hasta cómo llegar al área afectada, al final del proyecto. Pero, se están tomando medidas según hablamos”, aseguró Preston Maldonado.

Dijo que a un futuro no se prevé que esta nueva urbanización, en donde se rentarán las viviendas a personas de bajos y medios recursos, afecte a la comunidad aledaña. Habló de las tuberías fluviales que se construyen para evitarlo.

“Aquí realmente, pues, lo que pasó es un evento fuera de control de la misma ingeniería que tenía el proyecto, porque es un evento extraordinario. Por lo demás, estamos corriendo bien y tenemos que estar listos para entregar casas en unos meses, en pocos meses, para que haya vivienda”, concluyó el ingeniero.

También se comprometió que para hoy mismo se le entregarían los artículos necesarios, como enseres y camas a los adultos mayores afectados, ya que han sido los únicos que no han querido salir del hogar.

Por su parte, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, emitió unas declaraciones escritas en las que informó que personal de la agencia también le prensa asistencia a la comunidad.

Mencionó que “uno de los afectados mencionó a los medios de comunicación que sus propiedades se inundaron debido a la construcción de un proyecto residencial subvencionado con fondos CDBG-DR. Tan pronto recibimos la información, nos comunicamos con el ingeniero Carlos González, quien está a cargo del proyecto. Según nos indicó y pudimos corroborar en la documentación que existe en nuestros archivos, un Estudio Hidrológico e Hidráulico que se realizó antes de iniciar la construcción confirma que los terrenos no son inundables. De igual forma, el ingeniero confirmó que no se alteró el cauce de ningún cuerpo de agua en el área. Tras nuestra conversación, la compañía envió personal de seguros para atender cualquier reclamación y realizaron un drenaje para mitigar y evitar que se repita esta situación. En el Departamento de la Vivienda estamos atentos para brindar apoyo y asistencia a estas familias y cualquier otra que lo pueda necesitar”.