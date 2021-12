El periodista de Deportes de El Nuevo Día, Fernando Antonio Ribas Reyes, llegó hasta la Escuela Superior Josefina León Zayas en Jayuya para compartir su experiencia con un grupo de estudiantes de undécimo y duodécimo grado, en la cobertura de los eventos deportivos más importantes en la época moderna.

Allí, desde la cancha bajo techo Nelson Ortiz Mercado, Ribas Reyes, cautivó a la joven audiencia al narrar los momentos históricos que le han dado gloria a Puerto Rico a través de sus atletas en diversas disciplinas deportivas, entre estos, cuando la vallista puertorriqueña Jasmine Camacho- Quinn ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A preguntas de una estudiante interesada en el atletismo, el periodista, cuya familia proviene de Utuado, confesó que “fueron 12 segundos de carrera, pero yo lo que tengo en la mente son dos segundos porque es tan rápido que es impresionante”.

“Vi varias competencias de atletismo en los Juegos Olímpicos, siempre es bueno tener de todo un poco, porque lo que usaste de fondo te puede servir en la pista y viceversa. Es un deporte que le llaman el deporte de reyes, a ese nivel de importancia tiene el atletismo”, expuso al contar que también cubrió en varias instancias al vallista ponceño, Javier Culson, “medallista olímpico, medallista mundial, campeón de la Liga Diamante”.

Asimismo, relató cómo se interesó en el deporte pues desde pequeño, era el plato principal en las conversaciones familiares.

Fernando Ribas Reyes compartió cómo de trabajar en el área de la biblioteca de El Nuevo Día a los 18 años le ayudó a encontrar amor por el periodismo. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Llevo en el deporte desde los cinco años, siguiendo a mis hermanos que jugaban pelota y mi papá que era el dirigente, mientras mi mamá y mis hermanas freían empanadillas y frituras en el parque. Yo jugaba baloncesto”, dijo el menor de cinco hermanos.

Ribas Reyes comenzó su labor en el periódico El Nuevo Día en el área de la biblioteca cuando apenas tenía 18 años; un trabajo que consiguió cuando se graduó de cuarto año de escuela superior cuando decidió quedarse en vez de seguir en un crucero en el que se fueron sus compañeros de clase.

“Si me hubiese ido en el crucero, tal vez no hubiese nunca entrado en El Nuevo Día como tuve la oportunidad de entrar. Empecé a trabajar en la biblioteca con José Sánchez, archivando periódicos, fotos, guardando las noticias en ‘index card’ para que los periodistas las tuvieran disponibles. Lo que es ahora la computadora, la noticia se buscaba antes por ‘index card’ y ahí se buscaba la fecha, la página del periódico archivado’, recordó ante una audiencia cautiva.

“Cinco años después me convertí en periodista. Me di cuenta de que tenía la oportunidad de trabajar en el periódico porque como me gustaba el español, me gustaba el deporte, pues me fui a estudiar periodismo y mientras tanto, mantenía el trabajo en El Nuevo Día. Estudiaba y por las tardes iba al archivo y trabajaba, igualmente en verano, navidades, así mantuve contacto con los periodistas y editores”, agregó el egresado de periodismo de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans.

Así se unió a la plantilla de redactores deportivos, siendo su primera experiencia en la cancha Arquelio Torres Ramírez de San Germán al cubrir una final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Mi primera experiencia periodística en una cancha fue en San Germán en una final de baloncesto, tendría 20 años, andaba con un grupo de periodistas con mayor experiencia. Fue mi primera oportunidad de entrar a un camerino de atletas, el camerino es donde el atleta es atleta porque en la cancha el atleta está jugando, pero la personalidad del atleta donde uno la ve realmente es en el camerino. Me sentí como si yo fuera atleta y el regreso de San Germán a San Juan todavía lo recuerdo.”, manifestó.

"La pasión que ustedes tengan de hacer algo, esa es posiblemente la que le va a llevar a tener una carrera profesional. Es el tema que me sale por los poros. No me he cansado y todos los días me levanto a buscar un tema nuevo dentro del deporte", dijo el periodista a los estudiantes de la escuela Josefina León Zayas en Jayuya. ( Jorge A Ramirez Portela )

Otra de sus pasiones en el deporte es el voleibol, resaltó en la interacción con un estudiante que practica esa disciplina.

“Conozco a algunas de las figuras importantes del fondismo puertorriqueño, Johnny Rodríguez que fue una de las personas claves en la era dorada, tengo un libro del fondista utuadeño Peco González. También el poder tener la oportunidad de por ejemplo de ver al baloncelista Kevin Durant y de cubrir campeonatos mundiales, yendo al Salón de la Fama, el debut de José Juan Barea, de ver campeonatos mundiales”, mencionó ante la inquietud de los alumnos.

“A través del periódico se puede ampliar uno como persona, soy tímido y el periodismo me llevó a acercarme a la gente. La pasión que ustedes tengan de hacer algo, esa es posiblemente la que le va a llevar a tener una carrera profesional. Es el tema que me sale por los poros. No me he cansado y todos los días me levanto a buscar un tema nuevo dentro del deporte. Si es su pasión, nunca se van a cansar de hacerlo”, destacó.

De otra parte, aceptó que, aunque su fuerte no es la oratoria, le agradó la atención que demostraron los jóvenes al escuchar su historia.

“Estuvo bueno. Me ayuda, me gusta esto porque no soy orador, pero me ayuda para un desarrollo. Crecí en la época del periodismo escrito y tuve que aprender lo digital. Me gustó la atención, me parece que tenían un interés en general genuino por conocer o escuchar”, concluyó.