Doña Esther Díaz Loubriel añoraba celebrar su cumpleaños 72 de una manera muy diferente, junto a los suyos y en familia. Pero un percance de salud la envió directo al hospital días antes, lo que la mantenía triste y llorosa.

Lo que no imaginó la septuagenaria es que el personal médico y de salud de la institución la agasajaría y que su festejo recorrería las redes sociales. De esta manera, muchos fueron los que le enviaron mensajes de pronta recuperación y su corazón se llenó de alegría.

Fue una de sus nietas, Fabiola Torres Acevedo, quien compartió el vídeo en redes sociales en el que doña Esther es sorprendida con el habitual “Cumpleaños feliz”, pero entonado por su médico y parte del equipo de trabajo hospitalario.

PUBLICIDAD

La celebración ocurrió el jueves en el Manatí Medical Center.

“Abuela se puso malita el lunes. Mi mamá (Sonia Esther Acevedo Díaz) me dice: ‘mami está mala’. Y rápido llamamos a los paramédicos y la llevaron al hospital”, explicó Fabiola en entrevista con Primera Hora.

Su abuela, quien padece de una enfermedad terminal, había sufrido una reacción adversa a un medicamento. Este diagnóstico llegó luego de numerosos exámenes, incluyendo un cateterismo. La rapidez con que fue atendida, tanto desde la llegada de los paramédicos al hogar en Manatí como una vez ingresada en el hospital, fue vital para su recuperación, reiteró Fabiola.

La estudiante de relaciones públicas compartió que desde el domingo pasado, doña Esther pedía celebrar en grande su cumple, tomando las medidas de seguridad en medio de la pandemia.

“No quería que pasara desapercibido. Lo menos que imaginaba ella era que estaría en el hospital… estaba desesperada porque no le gustan; no le gusta el frío... Le decía a su doctor que ya se sentía bien para que le dieran de alta, lloraba porque quería celebrar su cumpleaños”, cuenta conmovida Fabiola.

Ante la petición, su médico, el doctor Ignacio Acevedo, no se quedó inmóvil. En su lugar, coordinó con parte de su equipo y en la mañana del pasado jueves irrumpieron en la habitación de doña Esther, quien no pudo evitar las lágrimas. Hubo globos, bizcocho y muchos buenos deseos.

“Él (Acevedo) coordinó todo. Se conmovió… Hizo que todo el equipo de trabajo le cantara y abuela se emocionó, lloró. Le decimos ahora que es ‘la famosa de las redes. Estás por todo el chat del hospital’”, dice la joven de 19 años.

PUBLICIDAD

Fabiola y su abuela, doña Esther

“Todos en la familia estamos muy agradecidos de estos héroes sin capa. Abuela, que es la reina de la casa, va mejorando y es gracias a ellos. De verdad, hay que reconocerlos porque la han tratado como familia, no como una paciente más. Sé que su mayor deseo es tener más años de vida”, añadió.

El vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales (con más de 153,000 visualizaciones) y el presidente de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, lo compartió con un emotivo mensaje: “Nuestra labor de sanación de nuestros pacientes va más allá del cuerpo físico. Mis sinceras felicitaciones para estos colegas que demuestran lo mejor de la medicina puertorriqueña”.

Fabiola, quien mantiene su blog Algo más yo, no imaginó que su publicación familiar tendría tanto alcance. Indicó que muchas personas han enviado mensaje de aliento para que su abuela se recupere.

“Las personas escriben que la quieren abrazar, le envían sus buenos deseos para que salga del hospital, recibimos tarjetas de felicitación… han sido muchos. Pienso que gracias a eso y las bendiciones virtuales es que mi abuela se ha estabilizado. En vez de callarnos estas cosas hay que compartirlas”, manifestó.

“Definitivamente, fue la mejor celebración de cumpleaños, ella no se lo esperaba. Y han participado muchas personas que no conocemos… Los doctores y el equipo médico son quienes merecen el reconocimiento por esto. El hospital ha trabajado para que ella no se sienta sola. Ha sido una estadía para que se recupere y le han ayudado en recuperar su ánimo”, finalizó.

Si continúa evolucionando favorablemente, doña Esther pudiera estar de alta el próximo lunes y su familia no dejará de agasajarla con otro bizcocho de cumpleaños en el hogar.