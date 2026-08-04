Una perturbación en los vientos alisios aumentará la humedad sobre Puerto Rico este martes, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas aisladas durante la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con el SNM, el incremento en la humedad provocará aguaceros pasajeros en las zonas expuestas al viento desde horas de la mañana. En la tarde, el calentamiento diurno, la brisa marina y los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas, principalmente desde el interior hacia el oeste y suroeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, los meteorólogos advirtieron que las lluvias podrían ser de moderadas a fuertes por periodos breves, ocasionando acumulaciones de agua en carreteras y áreas de poco drenaje.

Mientras tanto, el polvo del Sahara continuará disminuyendo durante el transcurso del martes. El SNM indicó que la capa de polvo que permaneció sobre la región durante la noche, con concentraciones moderadas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes y más altas sobre el Pasaje de la Mona, se disipará más rápido de lo previsto. Se espera que las concentraciones disminuyan sobre las Islas Vírgenes entre el amanecer y las primeras horas de la mañana, y que el oeste de Puerto Rico quede libre del polvo entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Para el miércoles y jueves se pronostican concentraciones bajas de polvo del Sahara. Sin embargo, el patrón del tiempo volverá a ser más seco debido a un cambio en la dirección de los vientos y a una disminución en la humedad disponible. Aun así, continuarán los aguaceros pasajeros durante la madrugada y la mañana en las zonas del este, seguidos de actividad limitada en el interior y noroeste de Puerto Rico durante la tarde.

El mayor riesgo durante este periodo seguirá siendo el calor. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que las temperaturas en los niveles bajos de la atmósfera permanecerán por encima de lo normal, lo que favorecerá condiciones de calor elevado e incluso significativo, especialmente en las zonas urbanas y de menor elevación.

Ante estas condiciones, permanece en vigor una advertencia de calor para este martes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los índices de calor podrían superar los 105 grados Fahrenheit, por lo que el SNM recomendó mantenerse hidratado, limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.