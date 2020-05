Luego de sobrevivir al cáncer de seno en 2012 y en 2018, la enfermedad volvió a aparecer en el cuerpo de Diana García de 52 años y residente en Carolina, pero esta vez con más fuerza.

Según cuenta a través de las redes sociales, fue luego de un tratamiento reciente que se descubrió que la enfermedad había reaparecido con saña.

“Recientemente en marzo de 2020 me diagnosticaron metástasis a hueso primero, tratado con 20 sesiones de radioterapia y sesiones indefinidas de quimioterapia. De estas sesiones de quimio, solo he recibido dos y están siendo monitoreadas con PET-CT cada tres meses. Mi plan médico solo cubre una por año y las tres sesiones restantes debo costearlas con un pago de $1,500 por cada estudio. El pasado lunes durante la sesión, mi cuerpo dejó a la vista que algo no andaba bien, por lo cual el doctor me refiere a realizarme un MRI STAT. Este exámen me lo practiqué el mismo día en Auxilio Mutuo con un deducible de $380 el cual quedé pendiente de pagar. Al siguiente día, martes 12 de mayo, me llaman de carácter urgente para presentarme de inmediato ante el doctor pues el radiólogo le dio un resultado nada alentador”, cuenta sobre cómo supo de su nuevo diagnóstico.

Según le revelaron, tiene metástasis a cerebro, dos tumores y un hallazgo de cáncer en hueso del cráneo.

“Soy una mujer extremadamente positiva, tengo fe en Dios y la misma es inquebrantable. Creo en los milagros de la sanación a través de la oración, pues me consta que hay demasiadas personas que están unidas por mí en oración y declaro sanidad para mi cuerpo”, indica.

Los gastos médicos se han ido acumulando, por lo que pide cualquier tipo de ayuda.

Para eso cuenta con ATH Móvil al (787) 604-7979 y la cuenta de PayPal: https://www.paypal.me/anaidmar