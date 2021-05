Ante la emergencia de violencia machista que se vive en Puerto Rico, políticos y líderes comunitarios proveyeron una lista de medidas que se deben ejecutar a corto y a largo plazo para lograr una mejor sociedad.

A continuación, estas son las soluciones impulsadas:

“Hay medidas esenciales, como la perspectiva de género en currículos escolares y en todas las políticas públicas que se adopten en el País. Las agrupaciones profesionales, cívicas, deben adoptar el tema. Los comercios deben poner rótulos que digan “este es un lugar libre de violencia de género” y que tomen medidas si alguien las amenaza. Hay que hacer campañas para identificar señales de peligro inminente y puedan elaborarse planes de protección y escape. La orden de protección no es la única manera de proteger”

PUBLICIDAD

María Dolores Fernós, Exprocuradora de Mujeres

“Hay dos puntos importantes para combatirla, una es la educación y la otra la prevención. La educación nos permite, especialmente con la perspectiva de género, garantizar una generación que vea un cambio en Puerto Rico para lograr equidad, justicia e igualdad de los géneros. En la prevención es necesario que todas las agencias unan esfuerzos agresivos en campañas, en políticas públicas que incluyan la perspectiva de género en prestación de los servicios, leyes y obligaciones”

Ada Conde Vidal, presidenta Fundación Derechos Humanos y activista comunidad Lgbttq+

“Lo primero es empezar a desaprender de lo que ha sido una cultura que hemos visto como cotidiana. Esto es, que la palabra educación no puede ser de leer un libro, es de practicar la conducta que queremos. Pero, nos tienen que tomar en consideración (a la comunidad), porque se habla desde lo teórico, pero no de lo vivido. Siempre cometemos el error de hacer hipótesis de lo que no hemos vivido. A largo plazo tienen que llevar servicio a la comunidad y no puede ser en horario de empleados públicos. Hay que ir a la calle”

Carmen Villanueva, líder comunitaria

“Educar es la única solución de este país para todos sus males. Y requiere una transformación de cómo miramos la sociedad y tener una mirada holística de los problemas. En la medida que no miremos la integración e interdependencia que hay entre todas las agencias y la sociedad no lo vamos a solucionar. Todo lo que hemos visto falta de conciencia. Hay que dejar de educar machos en esta sociedad, generar una perspectiva de género. Un país que mata a cinco mujeres al mes requiere de una transformación radical en toda su visión de mundo”

PUBLICIDAD

César Rey, exsecretario de Educación y sociólogo

“Número uno, hay que reconocer a todos los niveles del Estado la gravedad de la crisis. Se debe impulsar la perspectiva de género, no sólo en la educación, sino en toda gestión gubernamental, y se debe atender los determinantes sociales que inciden sobre la violencia de género: la pobreza, la educación, la salud física y mental, el discrimen contra mujeres y comunidades Lgbtt”

María de Lourdes Santiago, senadora del PIP

“Debemos trabajar dos estrategias principales: educar e intervenir. Necesitamos una primera campaña que permita a la ciudadanía identificar la violencia de género y saber qué hacer y a dónde ir. Y, a eso hay que sumarle un sistema de respuesta amplio, que tenga al menos una puerta de ayuda en cada municipio del país. A largo plazo, insisto en una educación con perspectiva de género, pero también en una gestión pública con perspectiva de género que reconozca y atienda desigualdades por género para compensar el discrimen y la violencia que genera”

Amárilis Pagán, portavoz Proyecto Matria

“La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en normas sociales que valoran lo masculino sobre lo femenino, que normalizan y perpetúan la violencia. Hasta la fecha, los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres se han centrado principalmente en programas y servicios muy limitados para las personas sobrevivientes. Necesitamos construir un sistema de educación desde el marco de los derechos humanos; educar sobre el valor de la dignidad humana a través de la implementación de un modelo educativo con perspectiva de género. Tenemos que desarrollar e implantar planes de sensibilización y campañas educativas con carácter periódico y permanente especialmente dirigidas a jóvenes con el fin de concienciar sobre la eliminación de prejuicios y estereotipos de género, prevenir conductas de violencia machista y su normalización. (...) Readiestrar y sensibilizar a los componentes del sistema de justicia, así como ampliar los recursos y realinear un sistema de apoyo integral de casos de violencia de género”

Ever Padilla Ruiz, director de la Comisión de Derechos Civiles