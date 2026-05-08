Los familiares de Steven Ramos, el baloncelista fallecido el martes en la tarde en Playa Santa en Guánica, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para costear los gastos relacionados al repentino deceso del joven atleta.

La madre de Ramos, Luz Nilda Vega Torres, abrió una recolección de fondos en la página Go Fund Me. “Con el corazón roto, compartimos la inesperada y dolorosa partida de STEVEN una persona que dejó una huella hermosa en todos los que tuvimos la bendición de conocerle. STEVEN era un chico muy amable y carismático, humilde, amigo, trabajador, soñador, alguien lleno de amor, alegría, humildad, fortaleza, Su ausencia deja un vacío inmenso en nuestra familia y comunidad”, publicó Vega Torres.

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“En medio de este dolor, nos enfrentamos a gastos inesperados relacionados con funeral, servicios, traslado, apoyo a la familia. Por esta razón, estamos creando esta campaña con la esperanza de recibir apoyo en este momento tan difícil. Los fondos recaudados serán destinados a su madre: Luz Nilda Vega Torres

Cubrir los gastos funerarios y servicios memoriales

Apoyar a la familia durante este proceso

Honrar la memoria de STEVEN de la manera digna que merece

Cualquier aportación, sin importar la cantidad, será de gran ayuda. Y si no puedes donar, compartir esta campaña también significa muchísimo para nosotros”, lee la publicación, en la que también agradecen todas las muestras de solidaridad que han recibido.

De lo que ha trascendido, Ramos se encontraba en la playa el lunes en la tarde, cuando aparentemente sufrió un percance de salud. Agentes de la Policía se trasladaron al lugar luego que una llamada alertara sobre una situación, pero al llegar al lugar, ya el joven había fallecido.

Tras el deceso de Ramos, distintas organizaciones deportivas de la zona sur dejaron sentir su pesar por el deceso del joven, entre ellas la Liga de Baloncesto de Guayanilla, donde el jugador militó con Los Gallitos de Sierra Baja, y los Cafeteros y Cafeteras de Guayanilla, de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto.