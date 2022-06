Familiares de los dos hermanos que fallecieron la semana pasada mientras disfrutaban de un pasadía en el charco El Hippie en Naguabo, solicitan la ayuda del pueblo para poder costear los gastos fúnebres, que ya ascienden a cerca de $27 mil.

Según dos portavoces de la familia, el duro proceso que enfrentan ante la pérdida inesperada de Janneliris y Félix Jonathan Castro, se complica porque la mayoría de los 11 hermanos que sobreviven, residen en Estados Unidos, por lo que han incurrido en gastos para llegar a la Isla a enfrentar este suceso repentino.

“Estamos solicitando la ayuda, ya que ninguno de nosotros contaba con los recursos para costear dos funerarias y dos entierros, y mucho menos pensamos que algo así nos podía pasar a nuestra familia. La mayoría de nosotros vivimos en Estados Unidos y tuvimos que costear pasajes… ha sido algo muy fuerte que no contamos con ese dinero. Es algo muy doloroso y es algo que no le deseamos a ninguna familia”, expresó Roseylix Castro.

Mientras, Bárbara Castro afirmó que “ha sido muy fuerte (la pérdida) y cada momento en que los recordamos es muy doloroso. Estamos pidiendo ayuda porque son dos personas las que se nos murieron”, dijo conmovida.

Janneliris Castro ( Captura )

Hasta el momento, ambas hermanas aseguran que los gastos de funerarias y del sepelio sobrepasan los $27 mil. Además, de que tienen la encomienda de ayudar al hijo que le sobrevive a Janneliris, promesa que en algún momento le hicieron a la fallecida.

“Esto va a ser todo para ambos gastos de funerarias y cementerio. Nosotros no nos vamos a quedar con ningún dinero. Si sobrara algún dinero, ya que ha sido mucho lo que se ha gastado, ha sido más o menos $27 mil entre funeraria y cementerio, el restante de ese dinero va a ser para nuestro sobrino, que era el hijo de Janneliris, porque la petición de su mamá siempre fue que al momento en que ella falleciera, estuviéramos pendiente a su hijo y lo ayudáramos en todo lo que pudiéramos. Se le abriría una cuenta de banco y va a estar cerrada hasta que el niño cumpla 18 años para que lo use en lo que necesite, ya que no tiene a su mamá para apoyarlo”, sostuvo Roseilyx, quien es la hermana menor.

En el caso de Félix Jonathan, este no tenía hijos, según confirmó su hermana Bárbara, por lo que se enfocan en ayudar al hijo de Janneliris. Los velorios de ambos hermanos se estarán realizando al mismo tiempo, pero en funerarias separadas.

Félix Jonathan, quien era un exinfante de marina que residía en Illinois y tenía 27 años, será velado este miércoles, 15 de junio de 2:00 a 8:00 pm en la Funeraria Borinquen Memorial 1, que ubica en Caguas. Mientras que Janneliris, quien tenía 24 años, será expuesta en la Funeraria González Lago, ubicada en la Ave. 65 infantería el mismo 15 de junio desde las 2:30 en adelante.

No obstante, el sepelio de ambos hermanos será en conjunto el jueves, 16 de junio en Borinquen Memorial en Caguas. “Se va a hacer el mismo día, porque queremos enterrarlos juntos. Mi hermana era de Carolina, por eso se va a velar en Carolina y mi hermano era de Caguas, aunque vivía en Illinois, por eso se va a velar en Caguas. Pero se van a enterrar juntos en el Borinquen Memorial”, indicó Bárbara. La familia agradeció las muestras de apoyo y las ayudas que ya han sido enviadas a la familia.

Félix Jonathan Castro ( Captura )

“A pesar de todo, nos han ayudado y nos han demostrado que hay humanidad todavía. Le agradecemos por cada centavo que nos han dado y por cada centavo que deseen donar”, culminó Roseylix. Quienes deseen colaborar con la dura prueba que enfrenta esta familia, pueden hacerlo a través de ATH Móvil al 787-299-6542 (Roseylix Castro) y por medio de “Cash App” a: $neylix006.

Janneliris y Félix Jonathan, junto a otro hermano, Félix D., disfrutaban el pasado lunes, 6 de junio de un recorrido por la zona de El Hippie cuando la mujer resbaló, se golpeó la cabeza por unas piedras y cayó al agua. Acto seguido, el exmilitar intentó ayudarla, pero murió de igual forma.

Fue Félix D. quien sacó los cuerpos del agua y buscó ayuda con las autoridades.