Allegados a Vanessa Rosario Briones, la turista de 34 años que perdió parte de su pierna izquierda tras ser atropellada en la autopista PR-22 el pasado miércoles, se unieron para brindarle apoyo económico, informó la portavoz del mercado hispano de GoFundMe, Claudia Curiel.

A la campaña, que busca recaudar $150,000, se han sumado amigos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad con el objetivo de ayudar a Rosario Briones, a quien la vida le cambió en un instante mientras visitaba a su familia en Puerto Rico.

“El camino por delante será largo, y la carga financiera es abrumadora. Los gastos médicos, la rehabilitación, la prótesis de pierna, el tratamiento continuo y los costos de la vida diaria durante la recuperación ejercerán una enorme presión sobre la familia. Nuestro objetivo es ayudar a aliviar incluso una pequeña parte de esa carga para que Vanessa pueda enfocarse por completo en sanar y reconstruir su vida”, expresa la campaña organizada por Francina Álvarez, de Nueva Jersey, a beneficio de David Rosario.

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Según la Policía, Rosario Briones viajaba en una guagua Kia Carnival en dirección de Arecibo hacia San Juan junto a otras cinco personas. El vehículo se detuvo en el paseo, en jurisdicción de Dorado, para que Rosario Briones hiciera una necesidad fisiológica.

A eso de las 1:11 p.m., mientras se encontraba en el área verde, un paramédico que conducía un Toyota Corolla la atropelló. Como resultado, a Rosario Briones le fue amputada la pierna por encima de la rodilla.

El paramédico, identificado como Emmanuel Pagán Montes, de 36 años y vecino de Manatí, alegó que se quedó dormido al volante.

Rosario Briones fue asistida en la escena por un sargento que estaba franco de servicio, quien le realizó un torniquete para controlar el sangrado mientras llegaba la ambulancia.

Pagán Montes arrojó negativo a la prueba de alcohol por aliento.