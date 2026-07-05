El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que miembros del Cuerpo de Vigilantes visitaron el área de Isla de Cabra, ubicada en el municipio de Toa Baja, ante la aparición de una serie de manatíes en las cercanías de la rampa para embarcaciones.

“En la mañana de hoy, domingo, vigilantes adscritos a las unidades Marítimas de Arecibo y San Juan, respondieron a una información que alertaba la presencia de un manatí en las cercanías de la rampa de embarcaciones en Isla de Cabra. Los vigilantes se personaron al lugar para orientar a los bañistas y, particularmente aquellos que disfrutan de la navegación, incluyendo las motoras acuáticas (jet ski), a seguir todas las reglas de navegación y prestar mayor atención, pues se divisó, por lo menos un manatí en la zona. Nuestro norte es que no suceda ningún incidente que lamentar, por eso es importante la orientación”, señaló Quiles mediante declaraciones escritas.

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“Para este Secretario, así como todos los miembros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la seguridad de nuestros manatíes es una prioridad. Desde que entramos a la Agencia en enero de 2025, implementamos un agresivo programa de rotulación en zonas donde habitan estos mamíferos. También, nuestra Oficina de Navegación ha instalado boyas descriptivas para demarcar áreas de tránsito de manatíes con el objetivo de promover una navegación segura”, agregó Quiles.

Los manatíes son mamíferos marinos herbívoros, los cuales se les conoce comúnmente como las ‘vacas marinas’, y pueden vivir entre 50 y 60 años. A esta especie se le reconoce por su cuerpo regordete, una cola en forma de remo y dos aletas delanteras. Son mamíferos pacíficos y dóciles, regularmente los podemos observar en aguas cálidas con poca profundidad.

La navegación en zonas donde habitan manatíes, incluyendo en lugares como es el caso de Isla de Cabra, se encuentra reglamentada por La ley 430-2000, mejor conocida como ‘Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico’ con el fin de proteger estos mamíferos marinos.

Los límites de velocidad en esas zonas no deben de pasar de 5 millas y siempre observando el área para que no ocurra ningún incidente con estas especies.

El manatí es un animal inofensivo, el cual disfruta de nadar en compañía de su grupo. Este es el único mamífero marino completamente herbívoro, característica que lo hace muy importante para ayudar a mantener el equilibrio y la productividad de su hábitat. Su alimento principal lo constituyen las yerbas marinas y plantas acuáticas que crecen en lugares poco profundos cercanos a la costa o en los ríos.